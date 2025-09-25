وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر أصبحت جزءاً مهماً من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي، مما يعكس تطور ونجاح البرنامج النووي المصري الذي يشمل عدة مجالات حيوية مثل الطب، والطاقة الكهربائية، والصناعة.

وأضاف أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو المستقبل بتعاونها مع الدول الكبرى في مجال الطاقة النووية.

منتدى أسبوع الطاقة الذرية العالمي الذي أُقيم في العاصمة الروسية موسكو

وخلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الذرية العالمي الذي أُقيم في العاصمة الروسية موسكو، أوضح الوزير أن مصر وروسيا يشتركان في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وهو مشروع طموح يسهم في توفير الطاقة النظيفة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة. كما أشار إلى أن التعاون بين البلدين يمتد أيضاً في المجالات الطبية، حيث تلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في تطوير البنية الصحية.