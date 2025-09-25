وزير الكهرباء : تكنولوجيا الطاقة النووية خطوة جديدة نحو المستقبل المصري

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء تعد خطوة حديثة وغير مألوفة على المجتمع المصري، إلا أن الشعب المصري أثبت دوماً قدرته على مواجهة التحديات والنجاح في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وأوضح خلال فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الذرية العالمي بالعاصمة الروسية موسكو، أن هذه التكنولوجيا تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر 2040، حيث تسعى الدولة للاستفادة من الطاقة النووية لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات.



وفيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة في مصر، أكد الوزير أن الشبكة الكهربائية المصرية أصبحت قوية بما يكفي لاستيعاب أحدث أنواع التكنولوجيا النووية، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء في المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

