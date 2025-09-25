قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

الأمم المتحدة كشفت الفاعل.. ما سبب توقف السلم الكهربائي بترامب وميلانيا؟

ترامب
ترامب
أحمد أيمن

في حدث مثير للجدل، أثار توقف السلم الكهربائي الذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال حضوره للدورة 80 لجمعية الأمم المتحدة ضجة واسعة.

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تفاصيل التحقيق حول هذا الحادث.. فما سبب توقف السلم الكهربائي؟

تصريحات ترامب بالأمم المتحدة 

استهل ترامب كلمته بالأمم المتحدة، بالحديث عن الشأن الداخلي الأمريكي، فأثنى على الولايات المتحدة وأشاد بنفسه، قائلا إن بلاده تعيش مرحلة ذهبية، ثم عاد وكرر ادعاءات محل الجدل بأنه تمكّن شخصياً من إنهاء سبعة حروب، مؤكداً أن ذلك يُؤهله لنيل جائزة نوبل للسلام.

وهاجم ترامب، الأمم المتحدة، متسائلا: ما جدوى المنظمة؟ مشيراً إلى أنها تمتلك طاقات هائلة لكنها لا ترقى إلى مستوى تلك الإمكانات، وأضاف أن كل ما تفعله لا يتعدى إصدار رسائل شديدة اللهجة بلا متابعة تُذكر، مكرراً أن الكلمات الجوفاء لا تُنهي الحروب.

كما انتقد ترامب الأمم المتحدة بسبب المساعدات التي تقدّمها لطالبي اللجوء الساعين إلى دخول الولايات المتحدة، قائلاً: "إن دور الأمم المتحدة هو منع الغزوات لا إيجادها ولا تمويلها"، بل وصل به الأمر إلى حد انتقادها بسبب حدوث عطل في السلم الكهربائي وجهاز التلقين، مما عرقل زيارته وأربك خطابه.

سبب تعطل سلم الأمم المتحدة 

أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التحقيق أشار إلى أن المسؤول عن توقف السلم الكهربائي هو مصور من البيت الأبيض. وكان السلم قد توقف نتيجة تفعيل خاصية الأمان المدمجة في درجات السلم، والتي تهدف إلى منع الأشخاص أو الأشياء من الانحشام داخل مسننات الدرج. 

وشدد دوجاريك على أنه من المحتمل أن المصور قد فعّل هذه الوظيفة عن غير قصد، مما أدى إلى هذه المشكلة.

وبينما كان يتحدث ترامب أمام وفود الدول المشاركة، أشار إلى أن القارئ الآلي الذي يستخدمه لإلقاء خطابه لم يكن يعمل. قال ترامب مازحًا: "لا أمانع إلقاء هذا الخطاب دون قارئ آلي، لأن القارئ الآلي لا يعمل". كما تطرق إلى أنه تلقى بعض الأمور السيئة من الأمم المتحدة، بما في ذلك القارئ الآلي المعطل.

توضيحات من الأمم المتحدة

في أعقاب الحادث، أوضحت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن البيت الأبيض هو المسؤول عن تشغيل جهاز العرض الخاص بترامب. 

وعلق ترامب على الحادث عبر منصته "تروستوش"، مشيرًا إلى أن القارئ الآلي كان معطلاً، والسلم المتحرك توقف فجأة، لكنه رأى في هذين الحدثين فرصة لجعل خطابه أكثر إثارة للاهتمام. وعبر عن شرفه في مخاطبة الأمم المتحدة حتى وإن كانت المعدات معطلة قليلاً.

وفي تطور آخر، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء، إلى فصل الشخص الذي قد يكون سببًا في توقف السلم الكهربائي المفاجئ. وبهذا الشأن، أنهت الهيئة الأممية تحقيقًا استمر ليوم واحد للكشف عن أسباب التوقف الغامض للسلم الكهربائي الذي استخدمه ترامب عند وصوله إلى مقر الجمعية.

ترامب الأمم المتحدة تصريحات ترامب بالأمم المتحدة سبب تعطل سلم الأمم المتحدة ميلانيا ترامب

