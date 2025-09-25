سائق مركبة توك توك يصدم مواطنا ويتعدى عليه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليه بالسب عقب إصطدام الأخير بسيارته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 الجارى أثناء قيادته السيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الرمل إصطدمت به مركبة "توك توك" ولدى معاتبة قائدها قام بالتعدى عليه بالسب .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.