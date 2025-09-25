افتتاح دورة تدريبية لتأهيل أعضاء الجمعيات التعاونية السكانية ببورسعيد

شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الاتحادية والجمعيات التعاونية الإسكانية لعدد من محافظات الجمهورية، والمقامة في فندق هلنان بورفؤاد، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية الفكر التعاوني وتعزيز قدرات الكوادر العاملة بهذا القطاع الحيوي.

حضر افتتاح الدورة التدريبية المحاسب أحمد سعيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وأكد محافظ بورسعيد في كلمته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الفكر التعاوني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، مشددًا على أهمية هذه الدورات التدريبية في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات وتبني رؤى جديدة تخدم المواطن وتحقق التنمية المستدامة.

كما أشاد المحافظ بدور الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في تنفيذ الدورة التدريبية، التي تجمع نخبة من الكوادر التعاونية، تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات، بما يضمن الارتقاء بالأداء وتحقيق أفضل النتائج في خدمة المجتمع