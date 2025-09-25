مدير عام مكتب وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي يتفقد مجمع طلعت حرب بإدارة بورفؤاد

تفقد الأستاذ وليد ماهر مدير عام مكتب الوزير للاتصال السياسي والشئون النيابية والأستاذ طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مجمع مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسينى راغب مدير عام التعليم العام والأستاذ أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد التعليمية.

مدير عام مكتب وزير التربية و التعليم للاتصال السياسي يتفقد مجمع طلعت حرب بإدارة بورفؤاد

و تفقد ضيف بورسعيد و الغرباوى عددا من الفصول الدراسية واستمعوا إلى شرح المعلمين.

واشادوا بانتظام حضور الطلاب والمعلمين للمجمع بحضور الأستاذة غادة رضوان مدير المدرسة.

ولاحظ وليد ماهر و الغرباوى تفعيل الأنشطة التربوية وخاصة نشاط التربية الموسيقية وتفاعل الحضور مع الطلاب ومع الأداء الإيقاعى المتناغم.

واشاد الحضور بجاهزية مرافق المجمع التعليمي والفصول والمعامل والملعب الرياضى المجهز على أعلى مستوى متمنين للجميع عاما دراسيا موفقا.