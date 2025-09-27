أعلن الجيش الروسي تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا، بعد محاولة اللواء الثالث الميكانيكي شن هجوم مضاد على محور ميلوفويه – خاتنويه.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة نوفوتسي الروسية أن الهجوم تم إحباطه عبر نيران مركزة، ما أدى إلى تدمير نحو 70% من القوى البشرية المشاركة، في واحدة من أكبر الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن القيادة الأوكرانية قامت بنقل وحدات من اللواء الجبلي 68 المستقل (ياغر) من محور بوكروفسك إلى اتجاه سومي شرق البلاد، دون السماح بتعويض الخسائر البشرية.

وأضاف أن القيادة الأوكرانية تركت الجنود المحاصرين في غابة سينيلنيكوفو بمقاطعة خاركوف لمصيرهم، وهم من عناصر اللوائين 57 و127 المشاة الميكانيكيين، ويشكلون نحو فصيل كامل.

وقال: "في غابة سينيلنيكوفو ما زالت وحدات من اللواء 57 واللواء 127 محاصرة، وقد أوقفت القيادة الأوكرانية محاولات فك الحصار عنهم وتركتهم لمصيرهم".

وكانت مصادر أمنية روسية قد ذكرت سابقًا أن أكثر من نصف الجنود الأوكرانيين المحاصرين في الغابة قد تمت تصفيتهم.