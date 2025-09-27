قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
مفاجآت مستمرة.. استقرار حالة الطقس نهارا وتحذيرات ليلا
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بالدوري
فتح باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
تفوق على محمد صلاح.. كيف نجح ديمبلي في سباق الكرة الذهبية ؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع
الجيش الروسي يعلن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في خاركوف

أعلن الجيش الروسي تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا، بعد محاولة اللواء الثالث الميكانيكي شن هجوم مضاد على محور ميلوفويه – خاتنويه.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة نوفوتسي الروسية أن الهجوم تم إحباطه عبر نيران مركزة، ما أدى إلى تدمير نحو 70% من القوى البشرية المشاركة، في واحدة من أكبر الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن القيادة الأوكرانية قامت بنقل وحدات من اللواء الجبلي 68 المستقل (ياغر) من محور بوكروفسك إلى اتجاه سومي شرق البلاد، دون السماح بتعويض الخسائر البشرية.

وأضاف أن القيادة الأوكرانية تركت الجنود المحاصرين في غابة سينيلنيكوفو بمقاطعة خاركوف لمصيرهم، وهم من عناصر اللوائين 57 و127 المشاة الميكانيكيين، ويشكلون نحو فصيل كامل. 

وقال: "في غابة سينيلنيكوفو ما زالت وحدات من اللواء 57 واللواء 127 محاصرة، وقد أوقفت القيادة الأوكرانية محاولات فك الحصار عنهم وتركتهم لمصيرهم".

وكانت مصادر أمنية روسية قد ذكرت سابقًا أن أكثر من نصف الجنود الأوكرانيين المحاصرين في الغابة قد تمت تصفيتهم.

