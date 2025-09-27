وزير الخارجية: الحرب على الشعب الفلسطيني أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة

يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني أدت لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف: يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأساة في غزة، مؤكدا على رفض مصر خطط التهجير أو نقل الفلسطينيين بعيدا عن وطنهم.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بأن 9 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزل عائلة الجمل بمنطقة الكلبوش في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كما أعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء بغزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.