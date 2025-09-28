قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: تجنب الكلمات القاسية

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

(22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

صبرك يُساعدك على حل المشكلات الصغيرة. شارك أحباءك الوقت. اعمل بثبات وتجنّب المخاطر الكبيرة. ثق بالخطط البسيطة واستمع للنصائح القيّمة؛ ستأتي المكافآت مع المثابرة الهادئة والرعاية الدائمة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

تجنب الكلمات القاسية، واختر نبرة هادئة وصبرًا. لفتة لطيفة أو هدية صغيرة ستجعل شريكك يبتسم ويثق بك أكثر. دع الصدق يرشدك، وابنِ ثقتك تدريجيًا بأفعال هادئة، واستمتع بأمسيات هادئة معًا بامتنان.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 استرح عند التعب، تجنب الوجبات الدسمة أو الحارة؛ فضّل الأطعمة النباتية الخفيفة والفواكه الطازجة، استمع لجسدك، وخفّف من توترك، التنفس الهادئ وتمارين التمدد القصيرة تُخفف التوتر. إذا نمتَ بشكل أفضل الليلة، ستستعيد طاقتك. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

أظهر الاحترام وساعد الآخرين قدر الإمكان؛ فهذا يُبني علاقات جيدة، خطة واضحة لليوم ستُبقيك هادئًا وتُساعدك على إنجاز أكثر مما هو متوقع، والاحتفال بكل مهمة صغيرة.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

 ستنجذب بعض النساء اليوم أيضًا إلى قضايا العقارات، بينما سيحتاج كبار السن إلى إنفاق المال لحضور حفل عائلي. اليوم أيضًا مناسب لحجز تذاكر الطيران وغرف الفنادق لقضاء عطلة في الخارج.

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

