«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: اتخذ قراراتٍ منصفة

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

اليوم يحمل صفاءً وهدوءًا؛ اتخذ قراراتٍ منصفة، وتحدث بلطف، ورحّب بالفرح الصغير بصدق. تزداد الصداقات قوةً عندما تُنصت وتتصرف بثقةٍ وهدوء.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

  إذا كان رواد الأعمال يرغبون في بدء شراكات، فاختر اليوم المناسب، لأنك سترى نتائج جيدة في وقت أقرب. سيجتاز الطلاب الامتحان اليوم، وقد يلتحق بعضهم بأول وظيفة لهم اليوم.. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 إذا كنتَ في علاقة، فقدم المساعدة في المهام الصغيرة وأظهر تقديرك لجهود شريكك. قد يستمتع الميزان العازب بالحديث الودي الذي يُؤدي إلى اهتمام أعمق، تجنب الأحكام المتسرعة واترك اللقاءات تسير بسلاسة. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 قد يُصاب من يُعانون من مشاكل في الكبد بمضاعفات طفيفة في النصف الثاني من اليوم. تناول المزيد من البروتينات والفيتامينات في نظامك الغذائي. .

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

تجنب إقراض المال دون شروط واضحة. لا بأس بمكافأة صغيرة على حسن ميزانيتك، ولكن ضع أهدافك طويلة المدى في اعتبارك يساعدك تتبع نفقاتك على الشعور بالأمان والاستعداد للمستقبل، واطلب التوجيه.

برج الميزان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الميزان الميزان وحظك اليوم

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

