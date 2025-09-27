6 أشياء يقولها شعرك عن صحتك.. فما هي ؟

يمكن للشعر أن يتيح لك ولطبيبك معرفة ما إذا كنت متوترا أو تعاني من نقص غذائي أو مشكلة في الغدة الدرقية أو مشاكل صحية أخرى.

من الشائع التفكير في صحة الشعر، لكن قد تفتقد أدلة على أن شعرك يكشف عن صحتك.

تظهر الأبحاث أن التغييرات في مظهر الشعر أو نسيجه أو سمكه يمكن أن تكون علامات على حالات صحية كامنة. إليك ما يجب أن تعرفه عن تغيرات الشعر وكيف قد ترتبط بالمشاكل الصحية أو الوراثة أو الإجهاد أو نقص التغذية.

علامات تحذيرية على شعرك

-الإجهاد والجينات يمكن أن تجعلك تتحول إلى اللون الرمادي

اللون الرمادي هو جزء طبيعي من الشيخوخة، لأن بصيلات شعرك تنتج لونا أقل مع تقدمك في السن.

لكن الأبحاث تشير أيضا إلى أن الإجهاد يمكن أن يسرع أو يساهم في شيب الشعر عن طريق التسبب في تلف الحمض النووي، يمكن أن يتسبب الإجهاد أيضا في تساقط الشعر.

قد يلعب الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث عندما تؤذي أنواع معينة من الجزيئات خلايا وأنسجة جسمك، دورا أيضا في الشعر الرمادي.

يقول بارادي ميرميراني، دكتوراه في الطب، طبيب الأمراض الجلدية في المجموعة الطبية الدائمة في فاليخو، كاليفورنيا: "قد يؤثر الإجهاد التأكسدي [عندما تمنع الجذور الحرة الضارة بالخلايا عمليات إصلاح الجسم] على الخلايا المنتجة للخلايا".

قد تلعب جيناتك أيضا دورا عندما يتحول شعرك إلى اللون الرمادي،

-يمكن أن يكون الشعر الهش علامة على متلازمة كوشينغ

الشعر الهش هو أحد أعراض متلازمة كوشينغ، وهي حالة نادرة ناجمة عن الكثير من الكورتيزول، هرمون الإجهاد الأساسي للجسم، ولكن هناك العديد من الأعراض الأخرى الأكثر وضوحا لمتلازمة كوشينغ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكدمات والتعب وآلام الظهر، كما يقول ميرميراني.

إذا كان الدواء يسبب متلازمة كوشينغ، فقد يشمل العلاج تغيير الجرعة، إذا كان الورم الخبيث هو السبب، فقد تكون الجراحة أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي ضرورية.





-ترقق الشعر علامة على أمراض الغدة الدرقية

يقول ميرميراني إن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، وهي حالة تحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، قد يلاحظون زيادة تساقط الشعر وتغييرا في مظهر الشعر وملمسه.

يعاني حوالي 4.6 في المائة من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فما فوق من قصور الغدة الدرقية، على الرغم من أن معظم الحالات خفيفة. بالإضافة إلى ترقق الشعر، تشمل الأعراض ما يلي:

* ألم في الرقبة

* بشرة جافة

* اليرقان

* زيادة الوزن

* الكلام والحركة البطيئة

* لسان موسع

* التهاب الحلق

سيقوم اختبار هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) بتشخيص الحالة، ويشمل العلاج الأدوية.



-تساقط الشعر علامة على فقر الدم

إذا لاحظت فجأة الكثير من الشعر في فرشاة الشعر أو على أرضية الدش، فقد تكون علامة على أنك تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وقد تستدعي الاختبار.

تقول ميرميراني إنها أكثر عرضة لطلب اختبارات الدم لفقر الدم للأشخاص النباتيين أو للنساء اللواتي يعانين من فترات ثقيلة، وكلاهما يزيد من فرصة أن تكون تغيرات الشعر بسبب انخفاض الحديد.

ليس معروفا تماما لماذا يمكن أن يسبب انخفاض الحديد تساقط الشعر، لكن الحديد أمر بالغ الأهمية للعديد من التفاعلات البيولوجية والكيميائية، ربما بما في ذلك نمو الشعر، كما تقول ريبيكا باكست، دكتوراه في الطب، طبيبة الأمراض الجلدية في باراموس، نيو جيرسي. إذا قرر طبيبك أنك تعاني من نقص الحديد، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد أو تناول مكملات الحديد قد يساعد في علاج تساقط الشعر.

قد تفقد أيضا شعرك مؤقتا بسبب التغيرات المفاجئة في مستويات هرمون الاستروجين، يمكن أن يحدث هذا بعد الحمل أو التوقف عن تناول حبوب منع الحمل.



-تساقط الشعر إلى نقص البروتين

البروتين ضروري لصحة الشعر ونموه. تم ربط نقص البروتين بترقق الشعر وفقدانه، وفقا للبحث.

يقول ميرميراني إن نقص البروتين ليس مشكلة بالنسبة لمعظم الأمريكيين. يحتاج معظم البالغين إلى 0.36 جرام من البروتين يوميا لكل رطل من وزن الجسم، تشمل المصادر الجيدة للبروتين ما يلي:

* زبادي يوناني غير دسم

* عدس

* بيض

* سمك السلمون البري

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الجهاز الهضمي أو الذين خضعوا للتو لجراحة تحويل مسار المعدة مشاكل في هضم البروتين. استشر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل تغيير نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من هذه الحالات.



-يمكن أن تكون رقائق بيضاء أو صفراء قشرة الرأس

رقائق صفراء أو بيضاء في شعرك وعلى كتفيك وحتى في حاجبيك هي علامة على قشرة الرأس، وهي حالة مزمنة في فروة الرأس، لا تشير قشرة الرأس عادة إلى مشكلة صحية خطيرة، ويمكنك عادة علاجها باستخدام شامبو بدون وصفة طبية.

حالة تسمى التهاب الجلد الدهني هي سبب شائع للقشرة. تشمل الأعراض بقع من الجلد الدهني المغطاة بالقشور المتقشرة والطفح الجلدي والحكة.

تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

* فطر يشبه الخميرة يسمى الملاسيزيا

* بشرة جافة

* الحساسية لمنتجات الشعر

* الصدفية

* الأكزيما

المصدر: everydayhealth







