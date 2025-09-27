انطلاق الدورة 78 لمعرض "Cairo Fashion & Tex" الخميس بمشاركة 650 شركة

تحت رعاية وزارة الصناعة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، تنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة 78 من معرض القاهرة الدولي للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج "Cairo Fashion & Tex"

وكشف الدكتور محمد الشريف الجهه المنظمة للمعرض ان المعرض سيشهد مشاركة قياسية تتجاوز 650 شركة وعلامة تجارية محلية ودولية، بالإضافة الي مشاركة وفود من العديد من الدول ومنها السعودية، الأردن، العراق، لبنان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، البرازيل، إيطاليا، تركيا، بالإضافة إلى دول عربية وأفريقية

ووصف الشريف معرض «كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex» ، بأنه "منصة محورية لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المحلية وكذلك عرض أحدث خطوط الموضة العالمية"، مشيراً إلى أن فعالياته تغطي قطاعات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة بأنواعها، والأقمشة، ومستلزمات الإنتاج، والأحذية والحقائب.

أضاف الشريف أن الفعاليات تتضمن برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل متخصصة في التصميم بدعم من مركز التصميمات والموضة التابع لوزارة الصناعة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية بعنوان "تطوير الصناعة المصرية.. طريقك إلى التصدير" على مدار ثلاثة أيام.

وأكد أن المعرض أصبح بوابة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الملابس الجاهزة والأقمشة، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق صفقات تصديرية كبيرة للشركات المصرية نحو أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت الشريف إلى أن الاهتمام بالكوادر الشابة والمصممين المصريين يمثل محوراً أساسياً في فعاليات المعرض هذا العام، بهدف خلق جيل جديد من المبدعين القادرين على المنافسة عالمياً، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات المبتكرة.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن الدورة الحالية للمعرض تمثل نقلة نوعية في صناعة المعارض المصرية، وتسهم في ترسيخ مكانة القاهرة كعاصمة للأزياء والنسيج في الشرق الأوسط وأفريقيا.