الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
رياضة

بعد قرار اتحاد الشطرنج بإيقاف اللاعبة .. منشور صادم من شروق وفا

يارا أمين

أثارت لاعبة الشطرنج المصرية وبطلة إفريقيا السابقة شروق وفا جدلًا واسعًا بعد منشور طويل على صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، أعلنت خلاله توقفها عن تمثيل مصر، وبدء إجراءات الانضمام إلى منتخب أيرلندا.

وفي منشورها، كشفت شروق عن أسباب قرارها، موجهة سلسلة من الاتهامات إلى اتحاد الشطرنج المصري، جاء أبرزها:

• إهمال الاتحاد في دعم اللاعبين، وتجاهل تكاليف مشاركتها في بعض البطولات الدولية.

• سوء تنظيم بعض المنافسات الإفريقية والعربية، مما تسبب في أزمات أثرت على نتائجها.

• رفض إصدار قرارات وزارية أو تغطية تكاليف سفر للمشاركة في بطولات كبرى مثل كأس العالم والأوليمبياد.

• تعرض شقيقها، اللاعب حامد وفا، للتهميش وعدم اختياره لتمثيل المنتخب الإفريقي رغم تحقيقه نتائج جيدة.

• اتهامات لبعض مسؤولي الاتحاد بالانشغال بالمصالح الشخصية على حساب مصلحة اللعبة واللاعبين.

واختتمت شروق منشورها بالتأكيد على أنها لن تعود لتمثيل مصر “في ظل المنظومة الحالية”، معتبرة أن الوضع لا يشرفها كلاعبة بعد مشوار امتد لأكثر من 15 عامًا حققت خلاله ما يزيد على 20 ميدالية ذهبية.

وكان قد شهد اتحاد الشطرنج المصري أزمة جديدة بعدما أعلنت بطلة مصر وإفريقيا السابقة شروق وفا اعتزال اللعب باسم مصر، واتخاذها خطوات رسمية للحصول على الجنسية الأيرلندية من أجل تمثيل منتخب أيرلندا خلال المنافسات المقبلة.

وجاء إعلان شروق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث وجهت انتقادات حادة لاتحاد الشطرنج المصري، متهمة إياه بالتقصير وسوء الإدارة، مشيرة إلى عدة وقائع اعتبرتها سببًا رئيسيًا في قرارها.

من جانبه، أصدر الاتحاد المصري للشطرنج قرارًا بإيقاف اللاعبة وإحالتها للتحقيق، مؤكدًا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بسبب ما وصفه بـ”السب والقذف” وترويج معلومات غير صحيحة.

وقال مختار عمارة رئيس الاتحاد، إن تصريحات شروق لا تستند إلى حقائق، وإن الاتحاد يدعم جميع اللاعبين دون تفرقة، مضيفًا أن اللاعبة أصبحت خارج الحسابات الفنية نظرًا لتراجع مستواها وعامل السن، ورجح أن الاتحاد الأيرلندي نفسه قد لا يعتمد عليها ضمن صفوفه.

وشدد عمارة على أن مجلس إدارة الاتحاد سيتعامل بحزم مع ما بدر من شروق، موضحًا أن تصريحاتها مرتبطة بخلافات شخصية تتعلق بمشاركة شقيقها في إحدى البطولات الإفريقية على نفقته الخاصة، مؤكدًا أن ما نشرته لا يعدو كونه “ادعاءات بلا سند”.

