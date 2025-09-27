إسكان النواب: كلمة السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسم ملامح دولة قوية

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره فعاليات الأكاديمية العسكرية جاءت بمثابة خريطة طريق جديدة، تحمل في طياتها رسائل ثقة وطمأنة للشعب المصري، ورسائل قوة موجهة إلى الداخل والخارج على حد سواء.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي أبرز ملامح رؤية استراتيجية شاملة لإدارة الدولة المصرية، تقوم على التوازن بين مسيرة البناء والتنمية من جهة، وبين مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وهو ما يعكس قدرة مصر على حماية مقدراتها وصون استقرارها في مرحلة مضطربة تمر بها المنطقة والعالم.

وأضاف وكيل إسكان البرلمان، أن إشادة الرئيس بالدور الوطني للقوات المسلحة وتأكيده على بناء جيش قوي ووطني، يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية امتلاك قوة رادعة قادرة على التصدي لأي تهديدات أو محاولات للمساس بالأمن القومي المصري.

وأكد أحمد عبد المجيد، أن الكلمة تضمنت أيضًا رسائل أمل للشباب المصري، حيث شدد الرئيس على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر داخل الأكاديمية العسكرية بما يضمن جيلاً جديدًا قادرًا على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل مصر.

وتابع نائب الاسكندرية: ما طرحه الرئيس السيسي من مضامين خلال كلمته يعكس إصرار الدولة على المضي في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة القوية، التي لا تدافع فقط عن حدودها وأمنها القومي، وإنما تقف كذلك موقفًا صلبًا في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية محورية تلتزم مصر بالدفاع عنها في المحافل الدولية.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، أن كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية بعثت برسالة واضحة أن مصر ستظل دائمًا قلب العروبة النابض، وقوة إقليمية رائدة تعمل على تعزيز الاستقرار والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب، مؤكدًا أن هذه الكلمة تمثل دليلًا جديدًا على الثقة في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي.