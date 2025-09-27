شروق وفا لـ صدى البلد: تمثيل بلد جديد في الشطرنج ليس ميزة.. ولقيت العرض منذ 5 سنوات

أعلنت شروق وفا لاعبة منتخب مصر للشطرنج التوقف عن اللعب بإسم مصر وبدء إجراءات الانضمام لدورة إيرلندا دوليا.

وأثارت شروق وفا الجدل خلال الساعات الأخيرة بإعلانها تمثيل دولة جديدة عقب تحقيق 5 بطولات إفريقية أخر في العام الحالي وحققت رقم قياسي غير مسبوق في المنطقة العربية لتمثيل الفراعنه في عدة بطولات عالمية.

وقالت شروق في تصريحات لـ صدى البلد ما حدث مع حامد وفا ومحاولات الاتحاد للتشهير بناشئ حقق بطولات سابقة وينتظره بطولة عالم الاسبوع المقبل استهتار وتصرف لا يليق باتحاد اللعبة وهو ما دفعني للكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مميزات تمثيلها منتخب أوروبي بدلا من مصر ردت : ليس هناك أي ميزة في تمثيل أي بلد جديد لكن لن ألعب تحت مظلة الاتحاد الحالي والعرض ليس جديدا العرض منذ 5 سنوات ورفضت ومازلت أرفض حتى لو تم اجباري عليه من قبل الاتحاد.

وأضافت شروق وفا : الاتحاد لم يصرف أي شئ على المنتخب والبطولة الإفريقية كانت في مصر ودعم البطولة لم نحصل عليه وتم صرفه على التنظيم والشو الإعلامي واللاعبين كانوا بعيدين تماما عن مقر إقامة البطولة وكانوا يذهبوا بشكل يومي للبطولة دون وجود فندق للإقامة.

وأوضحت : الاتحاد الافريقي بيعمل دعم للاعب ولاعبه في كل منتخب لكن الاتحاد المصري للشطرنج طلب مني الإقامة مع لاعبة دولة أجنبيه وحينما رفضت تعاملوا معى بتعالي غير مسبوق.

وأكملت شروق وفا : في كأس العالم لم يكن هناك قرار وزاري بشان سفر البعثة ولولا أن معي شنجن لما سافرت للسعودية والمشاركة في البطولة.

وأوضحت : في بطولة أفريقيا أول مرة يكون البطل من خارج مصر منذ 10 سنوات بعدما حارب الاتحاد لاعبي المنتخب وحدث عدد كبير من الأزمات والذهاب للبطولة يوميا بالمواصلات كلها أثرت عليهم وأبعدتهم عن التركيز المطلوب.

وأكملت : بطولة أفريقيا تحت 20 المعايير واضحه بتصنيف أو بتصفيات لكن الاتحاد لم يتبع لائحته واختار ديفيد بن رئيس الاتحاد هو لاعب موهوب وليس له ذنب وسافر رغم أنه مخالف للائحة التي وضعت لاختيار اللاعبين المشاركين، وتكرر الأمر في بطولة العرب المغرب تحت 18 سنة سافر نفس اللاعب على الرغم من وجود قرار بلعب تصفيات مع اللاعب أحمد قنديل وعندما طلب حقه تم اتخاذ قرار مباشر بسفر ديفيد

وأختتمت شروق وفا : شاركنا في بطولة أفريقيا بنيجيريا على نفقتنا الشخصية ورغم تأكيدات الاتحاد بصرف كل التكاليف بعد العودة للقاهرة لم يحدث جديد وحتى الان لم نحصل عليها.