اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 27-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي والمحدد الأحد الموافق 28-9-2025 داخل البنوك المصرية.

تعطل البنوك

وقبل أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطل البنوك وفروعها على مستوى الجمهورية بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي بمختلف درجاتهم الوظيفية.

ورغم تعطل البنوك إلا البنك المركزي المصري كان له حرص على استمرار الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك سواء السحب و الإيداع والتحويل عبر المحافظ الإلكترونية.

استقرار الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم داخل البنوك دون تغيير.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

آخر تداول

وفقا لأحدث تداول للدولار منذ الخميس الماضي والذي ثبت خلاله سعر الصرف الأجنبي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك مسجلا نحو  48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، قناة السويس، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، ميد بنك”.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

سعر الدولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم مال واعمال سعر الدزلار في البنك المركزي الدولار امام الجنيه اخبار مصر

