الحركة الوطنية: انسحاب الوفود أثناء خطاب نتنياهو استفتاء عالمي ضد سياسات الاحتلال

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، إن موجة انسحاب الوفود الدولية من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، خطوة هامة ومعبرة عن الموقف الدولي تجاه سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الشاهد في تصريحات له اليوم،: ذلك الموقف يمثل استفتاءً عالميًا واضحًا ضد سياسات حرب الإبادة والعدوان المستمر التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، متابعا، ذلك المشهد لم يكن مجرد احتجاج دبلوماسي عابر، بل هو تعبير قوي من ضمير المجتمع الدولي عن رفضه المطلق للجرائم المرتكبة، وتأكيد على أن الشرعية الدولية لم تعد تقبل ازدواجية المعايير أو التستر على انتهاكات القانون الإنساني.

وأضاف، إن صمت القاعة الذي خلفه انسحاب هذه الوفود هو أقوى صوت للعدالة يمكن أن يُسمع في أروقة الأمم المتحدة.

وثمن رئيس حزب الحركة الوطنية، الموقف المصري الواضح والثابت من القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى والأخيرة، وهي صميم الأمن القومي العربي، وأن دعمنا لهذه القضية هو دعم مباشر وغير مشروط."

وتابع،: نحن ندعم بشكل كامل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هذا الحق ليس محلاً للمساومة أو التأجيل.

ودعا الشاهد، المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، إلى التحرك الفوري والفاعل للضغط من أجل الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام وكافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية.

كما رفض الشاهد، رفضًا قاطعًا أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية بأي شكل من الأشكال، معتبرا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعملًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

كما دعا إلى توحيد الجهود العربية والدولية لإجبار الاحتلال على الامتثال للقرارات الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن السلام العادل والشامل هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والازدهار للجميع في المنطقة.