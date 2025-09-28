قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
برلمان

طلب إحاطة لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص في مصر

فريدة محمد

أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم رسميًا بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، يدعو لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر.

وقالت النائبة:" الأمن الأخلاقى ضرورى لحماية أمن المجتمع لما لها من دور كبير في استقرار المجتمع وتماسكه من خلال تعزيز منظومة القيم والأخلاق للشعب، لذا تتصدى الجهات المعنية والمسؤولة في الكثير من الدول العربية لأي محاولات تستهدف منظومة القيم الأصيلة التي تمتاز بها وعٌرفت بها، في سبيل الحفاظ على وحدة مجتمعاتها من أي مؤثرات خارجية".

وأوضحت "رشدي"، السنوات الأخيرة، تحركت جميع الجهات المعنية تعليمية وتربوية ودينية في مصر نحو هدف واحد وهو ترسيخ القيم الأخلاقية لتأسيس مجتمع متماسك في مواجهة التحديات الراهنة الناتجة عن العولمة والانفتاح على الثقافات الأخرى والتطور التكنولوجي المتلاحق والتي تأتي في إطار استراتيجية إعادة بناء شخصية الإنسان المصري.

وأردفت، خرج علينا ما يتفاخر بإنشاء أو مدرسة وأكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر، وكأن المجتمع في ظل هذا التوقيت الحساس الذي يشهده على الصعيد الإقليمي ينقصه مدرسة لتعليم الرقص، والتي لا أبالغ إذا قولت جزء من محاولات استهداف أساس المجتمع من خلال أجياله الشابة أمهات وآباء المستقبل.

وشددت على أن منظومة القيم فى مجتمع من أهم المقومات التى تضمن له الاستقرار والرسوخ والتماسك وبقدر وحدة القيم ووعى المجتمع ككل بها يصبح المجتمع قويًا متماسكًا، وبقدر تباين القيم واختلالها يضعف المجتمع ويتدهور ويتفتت.

وأشارت إلى أن عملية إعداد جيل واع، ومتمسك بالقيم السليمة، لا يتحقق إلا من خلال ترسيخ المعتقدات القويمة ومحاربة الإسفاف وانحدار الأخلاقيات، بالإضافة إلي تسليح الأجيال بالقيم الإيجابية وتوعيتهم بهويتنا الأصيلة وغرس مشاعر الولاء والانتماء للوطن لحمايتهم من التقليد الأعمي للسلوكيات الدخيلة والانسياق وراء الثقافات الدنيئة.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن القيم تمثل ركيزة أساسية في استمرار الحياة المجتمعية وانسيابها فضلا عن الحفاظ عليها من كل ما يمكن أن يهددها، فما تمر به مصرنا في الآونة الأخيرة يتطلب تضافر الجهود تجاه أي محاولات تستهدف تماسك المجتمع.

ودعت النائبة مي رشدي، الجهات المعنية في مصر إلى سرعة التحرك العاجل وإتخاذ ما يلزم  لإغلاق هذه الأكاديمية، فضلًا عن محاسبة القائمين عليها، لما تشكله من خطورة كبيرة على أبنائنا وبناتنا الذين هم في أمس الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى غرس القيم الدينية.

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نتنياهو

عمرو أديب

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

وزير الخارجية

اسمنت وحديد

سحب الاموال من البنوك

وزير الاوقاف

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

باسم يوسف

إلهام أبو الفتح

د. آية الهنداوي

محمد مندور

منى أحمد

مونيكا وليم

