باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025: حافظ على تواضعك

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 29 أغسطس 2025

الخطوات الصغيرة والثابتة ستُزيل العقبات، وتُمهّد لك طريقًا أقوى وأكثر هدوءًا، حافظ على تواضعك، واحتفل بكل خطوة صغيرة للأمام.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 


تبدو الأمور المالية مستقرة، لكن انتبه للتفاصيل، راجع الفواتير والاشتراكات لتجنب الخسائر الصغيرة. أجّل المشتريات الكبيرة حتى تقارن العروض. ستساعدك قائمة واضحة بالدخل والنفقات على موازنة دخلك الشهري. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

إذا شعرت بألم أو قلق، فأخبر أحد أحبائك أو أخصائيًا، الخطوات الصغيرة والثابتة نحو عادات صحية ستُحدث فرقًا كبيرًا قريبًا، وستحصل على نوم هانئ.

برج العقرب عاطفيا 

إذا كنت عازبًا، فاحضر مجموعة صغيرة أو صفًا دراسيًا؛ فقد تتشكل علاقة حقيقية تدريجيًا من خلال الاهتمامات المشتركة والحوار الصادق. حافظ على حدود واضحة لحماية سلامك وتشجيع نمو المودة المستقرة. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ابدأ بخطة ادخار صغيرة للاحتياجات المستقبلية، واحتفظ بالإيصالات والملاحظات لتنظيم أمورك. الرعاية المتأنية والمنتظمة تبني استقرارًا دائمًا. أجّل المشتريات الكبيرة، واستشر أفراد عائلتك الموثوق بهم، وتتبع نفقاتك في دفتر ملاحظات بسيط.

برج العقرب العقرب اليوم حظك اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب وحظك اليوم

المزيد

