الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33
احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب
أحكام رادعة للمتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة| تفاصيل
تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
تكنولوجيا وسيارات

فولفو EX90 موديل 2026 تظهر لأول مرة| صور

فولفو EX90 موديل 2026
فولفو EX90 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو EX90 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي EX90 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فولفو EX90 موديل 2026

محرك فولفو EX90 موديل 2026

تعتمد سيارة فولفو EX90 موديل 2026 علي نظام الـ 800 فولت الجديد، وبالتالي أصبح بإمكان فولفو EX90 الاستفادة القصوى من محطات الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط (DC)، ويمكنها قطع مسافة  250 كم/ساعة بمدة شحن10 دقائق فقط .

فولفو EX90 موديل 2026

مواصفات فولفو EX90 موديل 2026

زودت سيارة فولفو EX90 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما متقدم  بتقنية التعتيم الكهربائي وهي ميزة مستعارة من سيارة فولفو ES90 السيدان، وبها أجهزة كمبيوتر أساسية مزدوجة من نوع NVIDIA DRIVE AGX Orin، توفر قدرة حوسبة مذهلة تبلغ 500 تريليون عملية في الثانية (TOPS).

فولفو EX90 موديل 2026

سيارة فولفو EX90 موديل 2026 بها، تنبيهات السلامة المتصلة، وبها إنذارات الطرق الزلقة، وبها إنذارات المخاطر والحوادث الوشيكة في الطريق، وبها مساعدة التوقف في حالات الطوارئ، وبها نظام Emergency Stop Assist ليصبح قادراً على الاتصال بمركز الطوارئ الخاص بـ فولفو بمجرد توقف السيارة تلقائياً في حال فقدان السائق للوعي أو عدم استجابته.

فولفو EX90 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فولفو EX90 موديل 2026  ميزة التوجيه الآلي في الظلام، وتم ترقية نظام التوجيه التلقائي في حالات الطوارئ ليعمل بفعالية حتى في الظلام، مما يزيد من مستوى الحماية أثناء القيادة الليلية على الطرق الخارجية الطويلة.

تاريخ فولفو في صناعة السيارات

في عام 1927 تأسيس شركة فولفو وأطلقت أول سيارة فولفو، ÖV4، في جوتنبرج بالسويد، وفي عام 1944 طرحت سيارة "فولفو الصغيرة" (Little-Volvo)، التي ساعدت في جعل فولفو علامة تجارية عالمية.

فولفو EX90 موديل 2026

وفي عام 1955 بدء تصدير سيارات فولفو إلى الولايات المتحدة، مما رسخ حضورها الدولي، وفي عام 1959 قدمت فولفو الحزام الأمان ثلاثي النقاط، والذي تم التنازل عن حقوق براءة اختراعه للجميع للاستفادة منه. 

فولفو EX90 موديل 2026 EX90 موديل 2026 الكهربائية فولفو EX90 موديل 2026 الكهربائية محرك فولفو EX90 موديل 2026 مواصفات فولفو EX90 موديل 2026 فولفو EX90 السيارات الكروس أوفر الرياضية

