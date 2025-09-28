فولفو EX90 موديل 2026 تظهر لأول مرة| صور

كشفت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو EX90 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي EX90 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فولفو EX90 موديل 2026

محرك فولفو EX90 موديل 2026

تعتمد سيارة فولفو EX90 موديل 2026 علي نظام الـ 800 فولت الجديد، وبالتالي أصبح بإمكان فولفو EX90 الاستفادة القصوى من محطات الشحن فائق السرعة بقدرة 350 كيلوواط (DC)، ويمكنها قطع مسافة 250 كم/ساعة بمدة شحن10 دقائق فقط .

فولفو EX90 موديل 2026

مواصفات فولفو EX90 موديل 2026

زودت سيارة فولفو EX90 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف بانوراما متقدم بتقنية التعتيم الكهربائي وهي ميزة مستعارة من سيارة فولفو ES90 السيدان، وبها أجهزة كمبيوتر أساسية مزدوجة من نوع NVIDIA DRIVE AGX Orin، توفر قدرة حوسبة مذهلة تبلغ 500 تريليون عملية في الثانية (TOPS).

فولفو EX90 موديل 2026

سيارة فولفو EX90 موديل 2026 بها، تنبيهات السلامة المتصلة، وبها إنذارات الطرق الزلقة، وبها إنذارات المخاطر والحوادث الوشيكة في الطريق، وبها مساعدة التوقف في حالات الطوارئ، وبها نظام Emergency Stop Assist ليصبح قادراً على الاتصال بمركز الطوارئ الخاص بـ فولفو بمجرد توقف السيارة تلقائياً في حال فقدان السائق للوعي أو عدم استجابته.

فولفو EX90 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة فولفو EX90 موديل 2026 ميزة التوجيه الآلي في الظلام، وتم ترقية نظام التوجيه التلقائي في حالات الطوارئ ليعمل بفعالية حتى في الظلام، مما يزيد من مستوى الحماية أثناء القيادة الليلية على الطرق الخارجية الطويلة.

تاريخ فولفو في صناعة السيارات

في عام 1927 تأسيس شركة فولفو وأطلقت أول سيارة فولفو، ÖV4، في جوتنبرج بالسويد، وفي عام 1944 طرحت سيارة "فولفو الصغيرة" (Little-Volvo)، التي ساعدت في جعل فولفو علامة تجارية عالمية.

فولفو EX90 موديل 2026

وفي عام 1955 بدء تصدير سيارات فولفو إلى الولايات المتحدة، مما رسخ حضورها الدولي، وفي عام 1959 قدمت فولفو الحزام الأمان ثلاثي النقاط، والذي تم التنازل عن حقوق براءة اختراعه للجميع للاستفادة منه.