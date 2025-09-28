وضع حجر أساس كنيسة "العذراء" بطما لإعادة بنائها | صور

وضع نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بطما، وذلك لإعادة بنائها، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والأراخنة، وخورس الشمامسة، وشعب الكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة قد بُنيَت منذ حوالي ٩٠ عامًا، في عهد مثلث الرحمات نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا المتنيح، وتم تجديدها في سنة ١٩٥٢، وتعرضت لحريق هائل في ٢٠ مايو ٢٠١٣ أدى إلى تدمير وحرق محتويات الكنيسة بالكامل، وقد صدر القرار بإعادة بنائها في سبتمبر الجاري.

وجرى العرف - عند بناء أو إعادة بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة أو إعادة بنائها والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.