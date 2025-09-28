قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وضع حجر أساس كنيسة "العذراء" بطما لإعادة بنائها | صور

الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما
الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما
ميرنا رزق

وضع نيافة الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما بمحافظة سوهاج، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء بطما، وذلك لإعادة بنائها، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والأراخنة، وخورس الشمامسة، وشعب الكنيسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة قد بُنيَت منذ حوالي ٩٠ عامًا، في عهد مثلث الرحمات نيافة الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا المتنيح، وتم تجديدها في سنة ١٩٥٢، وتعرضت لحريق هائل في ٢٠ مايو ٢٠١٣ أدى إلى تدمير وحرق محتويات الكنيسة بالكامل، وقد صدر القرار بإعادة بنائها في سبتمبر الجاري.

وجرى العرف - عند بناء أو إعادة بناء كنيسة جديدة - أن يتم وضع بعض المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة أو إعادة بنائها والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في صندوق خشبي يوضع داخل حجر الأساس.

الأنبا إسحق الأنبا إسحق أسقف إيبارشية طما الكنيسة الكتاب المقدس

