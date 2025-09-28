ولاء السلامين: الاحتلال يغلق مداخل نابلس وقلقيلية بعد عملية دهس.. والمصاب بنيران صديقة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل منفذ عملية دهس شمال الضفة الغربية، في حين أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شاب إسرائيلي بجروح خطيرة خلال العملية.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية وقعت قرب مستوطنة "كدوميم" بين مدينتي قلقيلية ونابلس، حيث كانت مركبة تسير بسرعة نحو حاجز عسكري للاحتلال، وعلى الفور، أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه السيارة.

وأضافت أن التحقيقات الأولية الإسرائيلية تباينت في توصيف الحدث بين عملية دهس أو إطلاق نار، لكن الرواية التي استقرت عليها الجهات الأمنية في النهاية تُشير إلى أن العملية كانت دهسًا محتملًا، إلا أن الشاب الإسرائيلي المصاب أصيب بنيران صديقة أطلقها جنود الاحتلال أنفسهم.

وأكدت المراسلة أن الإعلام العبري أفاد بأن المصاب شاب إسرائيلي في العشرينيات من عمره، وأنه أُصيب خلال تبادل إطلاق النار مع منفذ العملية، فيما أعلنت سلطات الاحتلال "تحييد" المنفذ، وهي عبارة تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى القتل أو الاعتقال، دون توضيح رسمي حول مصيره حتى الآن.

وبحسب السلامين، فرضت قوات الاحتلال إجراءات عقابية مشددة عقب العملية، حيث أغلقت جميع الحواجز المؤدية إلى نابلس وقلقيلية، في خطوة عقابية تُتبع عادة بعد مثل هذه العمليات.

