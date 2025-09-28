قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

350 محضرًا لمخالفات بمخابز وأسواق ومستودعات والتحفظ على سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين،استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

 

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 209 محضرًا متنوعا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى عدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكميات المضبوطة 493 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال.

 

وأوضح التقرير أنه تم صرف 100% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن شهر سبتمبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 26 مخالفة متنوعة، شملت 6 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و12 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

 

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 114 محضراً متنوعاً شملت كافة القطاعات، حيث تم في مجال الأدوية البيطرية ضبط ألف عبوة منتهية الصلاحية، و200عبوة معاد تعبئتها بدون بيانات، و500عبوة فارغة معدة للتعبئة، بينما تم ضبط 99 جوال سماد مدعم ومحظور تداوله خارج منافذ وزارة الزراعة، كما تم في مجال الغش التجاري التحفظ على 42 قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية، 55 عبوة كيك، 50كيس إندومي و67 عبوة بطاطس شيبس و35كجم من اللحوم البلدية الفاسدة، إضافة إلى كميات من الأسماك والكفتة والدجاج والبطاطس النصف مقلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وفي مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط 120 عبوة زيوت طعام و90 كرتونة حلوى أطفال، وطن أعلاف حيوانية و250 كرتونة بطاطس شيبس جميعها مجهولة المصدر، كما تم ضبط 100كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية، بالإضافة إلى غلق مصنع غير مرخص لإنتاج الأكياس البلاستيكية والتحفظ على معدات التشغيل و150كجم من المنتج النهائي المستخدم فيه خامات مجهولة المصدر، فضلاً عن ضبط 3 محلات لبيع السجائر المستوردة المهربة والتحفظ على 1464 علبة متنوعة غير مسدد عنها الرسوم والضرائب المقررة.

 

كما شملت الجهود تحرير 3 محاضر لممارسة أنشطة تجارية دون الحصول على التراخيص أو السجل التجاري اللازم، وتحرير 37 محضراً ضد محلات غذائية وغير غذائية لعدم إعلان الأسعار، وتحرير 54 محضراً ضد محلات المواد الغذائية والجزارين لعدم استخراج الشهادات الصحية اللازمة للعاملين، بجانب تحرير محضرين ضد مستودعات بوتاجاز أحدهما للغلق في أوقات العمل الرسمية والآخر لعدم إعلان أسعار الاستبدال.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

