قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام يكشف نقاط ضعف فيريرا قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

حازم امام
حازم امام
يمنى عبد الظاهر

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، عن نقطة ضعف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل مباراة الأهلي، في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «فيريرا، مش بيقرا الماتشات كويس، ولكن بيحفظ اللاعبين كويس وبيتعب وبيجتهد».

وأضاف: «فيريرا، مش بيقرا الماتش كويس، وده ظهر في مباراة وادي دجلة، كان باين إن متاخد منك نص الملعب، بين الشوطين كان لازم تعمل تغيير تقفل نص الملعب، كان ممكن تحط محمد إسماعيل، وسط ملعب أو صلاح مصدق، كان لازم تحط واحد يقطع الكورة».

وتابع: في مباراة الجونة عمل ماتش حلو في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان في هبوط في المستوى كان لازم يسيب في الملعب حد يقدر يلعب ديفندر، خاصة أنه لا يوجد بديل لـ دونجا».

وأكمل: «دونجا، اتعرض للإصابة ولعب أحمد حمدي، في وسط النلعب المدافع، حمدي، مش بيعرف يقطع كورة ومش هيقدر يعمل التحام خاصة أنه لسة راجع من الإصابة بالصليبي».

وأتم: «فيريرا، قراءته للماتش ضعيفة، ممكن يكون مش عارف الأجواء في الدوري المصري».

حازم إمام الزمالك يانيك فيريرا الأهلي بطولة الدوري بطولة الدوري الممتاز فيريرا دونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

محمد هنيدي

افتكر اني قولتلك بلاش.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي مباراة الأهلي والزمالك

الفنان علاء ولي الدين والفنان معتز ولي الدين

شقيق علاء ولي الدين يكشف لصدى البلد تاريخ ميلاده الحقيقي

ليلي علوي

ليلي علوى برفقة يسرا وهاله صدقي في حفل عمرو دياب

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد