حازم إمام يكشف نقاط ضعف فيريرا قبل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

كشف حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، عن نقطة ضعف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل مباراة الأهلي، في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «فيريرا، مش بيقرا الماتشات كويس، ولكن بيحفظ اللاعبين كويس وبيتعب وبيجتهد».

وأضاف: «فيريرا، مش بيقرا الماتش كويس، وده ظهر في مباراة وادي دجلة، كان باين إن متاخد منك نص الملعب، بين الشوطين كان لازم تعمل تغيير تقفل نص الملعب، كان ممكن تحط محمد إسماعيل، وسط ملعب أو صلاح مصدق، كان لازم تحط واحد يقطع الكورة».

وتابع: في مباراة الجونة عمل ماتش حلو في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان في هبوط في المستوى كان لازم يسيب في الملعب حد يقدر يلعب ديفندر، خاصة أنه لا يوجد بديل لـ دونجا».

وأكمل: «دونجا، اتعرض للإصابة ولعب أحمد حمدي، في وسط النلعب المدافع، حمدي، مش بيعرف يقطع كورة ومش هيقدر يعمل التحام خاصة أنه لسة راجع من الإصابة بالصليبي».

وأتم: «فيريرا، قراءته للماتش ضعيفة، ممكن يكون مش عارف الأجواء في الدوري المصري».