أجواء خريفية.. طقس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

أجواء خريفية معتدلة تغلب على كافة الانحاء في الصباح الباكر حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة ليلًا، مع وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة وذلك على فترات متقطعة.

وسنرصد في السطور القادمة أهم ما جاء في البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس

أشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا.

السحب

وأوضح البيان أنه سيكون هناك ظهور لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الشبورة المائية

سيكون هناك شبورة مائية وذلك أثناء الفترة من (4 صباحًا وحتى 8 صباحًا)، حيث ستظهر الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على فترات متقطعة

وفيما يخص نشاط الرياح فقد ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية انه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة

سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسيتراوح سرعة الرياح من 40 كم/س إلى 50 كم /س، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحرين

حركة الملاحة في البحر المتوسط فستكون معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وستكون حركة الملاحة في البحر الأحمر معتدلة أيضًا وبارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 فقد جاءت كالتالي: