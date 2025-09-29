قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أجواء خريفية.. طقس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة

أجواء خريفية.. طقس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
أجواء خريفية.. طقس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
ولاء خنيزي

أجواء خريفية معتدلة تغلب على كافة الانحاء في الصباح الباكر حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة ليلًا، مع وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة وذلك على فترات متقطعة.

وسنرصد في السطور القادمة أهم ما جاء في البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتوقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس 

أشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا.

السحب 

وأوضح البيان أنه سيكون هناك ظهور لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الشبورة المائية 

سيكون هناك شبورة مائية وذلك أثناء الفترة من (4 صباحًا وحتى 8 صباحًا)، حيث ستظهر الشبورة المائية على مناطق  من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على فترات متقطعة 

وفيما يخص نشاط الرياح فقد ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية انه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة

سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس وسيتراوح سرعة الرياح من 40 كم/س إلى 50 كم /س، وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحرين

حركة الملاحة في البحر المتوسط فستكون معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وستكون حركة الملاحة في البحر الأحمر معتدلة أيضًا وبارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر إلى 2 متر وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 فقد جاءت كالتالي: 

  •  القاهرة الكبرى: العظمى 33° – الصغرى 23°.
  •  الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 32° – الصغرى 22°.
  • السواحل الشمالية: العظمى 30° – الصغرى 21°.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37° – الصغرى 25°.
  • شمال الصعيد: العظمى 34° – الصغرى 20°.
  • جنوب الصعيد: العظمى 38° – الصغرى 24°.
الطقس طقس طقس اليوم طقس اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

ترشيحاتنا

يوم التميز العلمي الحادي عشر

جائزة للرواد.. جامعة بنها تنظم احتفالية يوم التميز العلمي الـ 11

صورة موضوعية

مطار مرسى علم يستقبل 15 رحلة دولية اليوم من أوروبا

محافظ سوهاج

سوهاج.. تكثيف الحملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

بالصور

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

البيض الصيني
البيض الصيني
البيض الصيني

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد