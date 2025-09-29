مظاهرات المسجد الأموي.. تجاوز غير مقبول واستهداف لأمن مصر القومي

استنكر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، المشهد الذي جرى تداوله لمظاهرات قرب المسجد الأموي ضد مصر والقيادة السياسية، مؤكدًا أن ما حدث ليس سوى "جحود ونكران للجميل" من فئة لا تمثل الشعب السوري الشقيق.

وقال عبدالباقي في تصريحات صحفية إن مصر كانت وما زالت الحصن والملاذ الآمن للأشقاء السوريين طوال العقد الماضي، حيث استقبلتهم واحتضنتهم وعاملتهم معاملة المصريين دون تفرقة، معتبرًا أن التظاهر ضدها يعد "موقفًا مخزيًا" يستهدف النيل من أمن واستقرار مصر وتنفيذًا لمخططات صهيونية معادية لمواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لكل صور التهجير.

وتساءل رئيس النقابة: "لماذا لم نرَ هذه المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يستولي على أجزاء جديدة من الأراضي السورية؟ وهل يجرؤون على ذلك؟"، مشددًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على حماية أمنها القومي في المنطقة رغم تصاعد التهديدات على كافة المستويات.

ولم يستبعد عبدالباقي وقوف جماعة الإخوان الإرهابية وراء هذه التحركات، مؤكدًا أنها تأتي بعد فشل جميع محاولاتهم الداخلية لضرب استقرار الدولة، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة الباسلة في اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وتطهيرها بالكامل.

واختتم عبدالباقي تصريحه بدعوة أبناء الجالية السورية إلى توحيد صفوفهم والنظر إلى وطنهم ومحاولة لمّ شمله، بدلاً من الانشغال باستهداف مصر التي لم تبخل يومًا في الوقوف إلى جانبهم.