محافظ جنوب سيناء يفتتح «آرت شارم» بمشاركة 54 فنانًا من 20 دولة في شرم الشيخ

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المعرض الختامي للدورة الثانية من فعالية «آرت شارم». استضافت مدينة شرم الشيخ الفعالية خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2025، برعاية المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

​شهدت الفعالية مشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، مثلت نخبة من الفنانين من دول من بينها: مصر، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة، رومانيا، كازاخستان، الكويت، كوريا الجنوبية، العراق، لبنان، اليابان، هولندا، إنجلترا، أوكرانيا، وتونس. عكست الأعمال الفنية ثراء التجارب الإبداعية وتنوع المدارس والأساليب الفنية، بما يبرز التفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات.

​وخلال جولته بالمعرض، أعرب المحافظ عن إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون خلال الورش، مؤكدًا أنها تجسد رسالة شرم الشيخ كمدينة للسلام والإبداع، وتعكس صورة مصر كجسر للتواصل بين الشعوب. ورحّب المحافظ بالفنانين المشاركين، مشيدًا بالدور الكبير الذي أسهموا به في إنجاح الفعالية وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفنون التشكيلية والسياحة الثقافية.

​واتفق جميع الحضور على أن الفنون هي لغة عالمية لتوحيد الشعوب، تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة لتربط الثقافات المختلفة بروح الإبداع والتواصل الإنساني. وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز الدور الريادي لمصر في نشر رسالة السلام والتواصل الإنساني من خلال الفنون، ويترجم رؤية المحافظة في جعل شرم الشيخ مركزًا عالميًا للسياحة المستدامة والثقافية.

​اختُتمت الفعالية بمعرض فني كبير ضم اللوحات والأعمال التي أُنجزت خلال الورش، وسط حضور جماهيري متنوع وتفاعل واسع من مختلف الجنسيات، ما يعكس نجاح التجربة ويؤكد مكانة شرم الشيخ على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية.