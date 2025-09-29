قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
محافظ جنوب سيناء يفتتح «آرت شارم» بمشاركة 54 فنانًا من 20 دولة في شرم الشيخ

افتتاح معرض آرت شرم
افتتاح معرض آرت شرم
ايمن محمد

 افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المعرض الختامي للدورة الثانية من فعالية «آرت شارم». استضافت مدينة شرم الشيخ الفعالية خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2025، برعاية المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

​شهدت الفعالية مشاركة 54 فنانًا تشكيليًا من 20 دولة حول العالم، مثلت نخبة من الفنانين من دول من بينها: مصر، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة، رومانيا، كازاخستان، الكويت، كوريا الجنوبية، العراق، لبنان، اليابان، هولندا، إنجلترا، أوكرانيا، وتونس. عكست الأعمال الفنية ثراء التجارب الإبداعية وتنوع المدارس والأساليب الفنية، بما يبرز التفاعل الحضاري بين مختلف الثقافات.

​وخلال جولته بالمعرض، أعرب المحافظ عن إعجابه الشديد بالأعمال الفنية التي أبدعها الفنانون خلال الورش، مؤكدًا أنها تجسد رسالة شرم الشيخ كمدينة للسلام والإبداع، وتعكس صورة مصر كجسر للتواصل بين الشعوب. ورحّب المحافظ بالفنانين المشاركين، مشيدًا بالدور الكبير الذي أسهموا به في إنجاح الفعالية وإبراز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للفنون التشكيلية والسياحة الثقافية.

​واتفق جميع الحضور على أن الفنون هي لغة عالمية لتوحيد الشعوب، تتجاوز حدود الجغرافيا واللغة لتربط الثقافات المختلفة بروح الإبداع والتواصل الإنساني. وأشار اللواء خالد مبارك إلى أن استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية يعزز الدور الريادي لمصر في نشر رسالة السلام والتواصل الإنساني من خلال الفنون، ويترجم رؤية المحافظة في جعل شرم الشيخ مركزًا عالميًا للسياحة المستدامة والثقافية.

​اختُتمت الفعالية بمعرض فني كبير ضم اللوحات والأعمال التي أُنجزت خلال الورش، وسط حضور جماهيري متنوع وتفاعل واسع من مختلف الجنسيات، ما يعكس نجاح التجربة ويؤكد مكانة شرم الشيخ على خريطة الفعاليات الثقافية الدولية.

