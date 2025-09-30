قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة
الأهلي: الإفراج عن المستحقات المالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك
الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في الفاشر شمال دارفور
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: جعلنا إحدى المستشارات تلقن زملاءها من أعضاء قضايا الدولة الجدد اليمين القانونية
الصحة: نواصل التقييم الميداني لمنشآت المنيا استعدادًا لتطبيق التأمين الشامل
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن درجات حافز التفوق الرياضي
الأرصاد: طقس مشمس وحرارة حول المعدلات الطبيعية مع نشاط نسبي للرياح
زيادة مفاجئة.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
مدبولي يتفقد وحدة المكتبة المتنقلة بقرية شمّا بمركز أشمون: تفتح آفاقاً أوسع للأطفال للتعلم والإبداع
واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها ..الإفتاء تحسم الجدل
سؤال برلمانى لحماية أبنائنا من كوارث العنف داخل أسوار المدارس
نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاتي مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في معرض Tourism EXPO Japan 2025

المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO Japan 2025
المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO Japan 2025
محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO Japan 2025، والذي استضافته مدينة ناجويا باليابان بمشاركة واسعة من كبرى منظمي الرحلات وشركات السياحة حول العالم.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مشاركة مصر في هذا الحدث تأتي في إطار الحرص على تعزيز تواجدها في السوق اليابانية، وإبراز التجارب السياحية المتميزة التي يقدمها المقصد المصري لزائريه، فضلًا عن إتاحة الفرصة لتوسيع مجالات التعاون مع كبريات وكالات السياحة والسفر اليابانية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام.

وقد شاركت الهيئة بجناح مميز صُمم على هيئة معبد فرعوني، جذب أنظار الزائرين وأثار شغفهم بالحضارة المصرية العريقة، حيث شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال أيام المعرض، عقد محمد يونس، مسئول السوق اليابانية بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عددًا من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى وكالات السفر اليابانية، لبحث آفاق التعاون واستعراض الأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد المصري، والتي تلبي اهتمامات السائح الياباني، بجانب منتج السياحة الثقافية الذي يحظى بشعبية واسعة لديهم.

كما التقى محمد يونس بعدد من ممثلي اتحاد شركات السياحة اليابانية (JATA)، حيث تمت مناقشة إمكانية تنظيم زيارة تعريفية لأعضاء الاتحاد إلى مصر، إلى جانب عقد ورشة عمل مهنية تجمعهم مع نظرائهم من القطاع السياحي المصري، للترويج للبرامج السياحية المصرية بالسوق اليابانية.

وقد شهد الجناح المصري أيضًا تنظيم مسابقات تفاعلية حول المقصد السياحي المصري، كما قامت شركة مصر للطيران بتنظيم سحب على تذاكر سفر مجانية لزيارة مصر، وهو ما ساهم في تعزيز الإقبال وزيادة التفاعل مع الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن معرض Tourism EXPO Japan يُعد من أكبر الفعاليات السياحية في آسيا والعالم، حيث يجمع أكثر من 1,000 عارض محلي ودولي، ويستقطب نحو 110,000 زائر من المتخصصين، وممثلي وسائل الإعلام، والجمهور العام.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المعرض السياحي الدولي Tourism EXPO وزير السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

مستوطنات

الأمم المتحدة" تحذر من توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة

يائير لابيد

رئيس المعارضة الإسرائيلي يعلن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

ترامب و أردوغان

أردوغان يشيد بترامب بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار

بالصور

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون
هوندا بوكيمون

في عيد ميلادها.. مونيكا بيلوتشي تتعرض للخيانة و30 صورة تبرز جمالها

مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي
مونيكا بيلوتشي

"شيوان".. أول روبوت يحرك وجهه ويعبر كالبشر بالصين

اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين
اول روبوت " شيوان" يحرك وجه و يعبر كالبشر بالصين

بقشر السمك.. ياسمين صبرى تخطف الأنظار بجمالها

بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها
بقشر السمك..ياسمين صبرى تخطف الانظار بجمالها

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد