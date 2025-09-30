العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن وكالة رويترز يفيد بـ العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس، نكوسينَاثِي إيمانويل مثيثوا، ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق.

ولم تعرض القناة أي تفاصيل آخرى عن هذا الخبر العاجل.

وافادت وسائل إعلام فرنسية بأن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث، دون أن تعلن حتى الآن ما إذا كان السقوط ناجمًا عن حادث عرضي أو انتحار.

ويُعد السفير الراحل من أبرز الدبلوماسيين الجنوب أفريقيين في أوروبا، وتولى مهامه في باريس منذ أكثر من عامين، حيث كان ممثلًا لبلاده في ملفات سياسية واقتصادية حساسة.