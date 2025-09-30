بعد خسارة الزمالك.. عمرو سلامة: اقتنعت بكلام الأهلاوية

علق المخرج عمرو سلامة على فوز الأهلي امام الزمالك في مباراة القمة بالدوري المصري.



وقال عمرو سلامة في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أنا اقتنعت بالكلام اللي الأهلاوية كانوا بيقولوه بقالهم سنين، إن حسين الشحات أحسن بكثير من زيزو".



حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة ويبقي في المركز الأول لبطولة الدوري.