محافظ الغربية في جولة مفاجئة بقرية أبشواي الملق يتفقد الوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوي والحضانات ونقطة الإسعاف لرفع كفاءة المنظومة الصحية

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة مفاجئة داخل قرية أبشواي الملق بمركز قطور، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للقطاع الصحي والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، استهل المحافظ الجولة بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بالقرية، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية والفنية وتوافر الأدوية والمستلزمات الأساسية. كما تابع منظومة استقبال الحالات والتعامل معها بما يضمن تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

توجيهات محافظ الغربية

وعقب ذلك انتقل المحافظ لتفقد مركز الغسيل الكلوي، واطمأن على حالة الأجهزة وصيانتها الدورية، مؤكدًا أن هذه الخدمة تمثل شريان حياة للمرضى، ولا بد من تقديمها في أفضل صورة حفاظًا على صحة المواطنين. ثم توجه إلى أقسام الحضانات حيث تابع توافر الأجهزة الطبية الحديثة وأماكن استقبال الأطفال حديثي الولادة، وشدد على أهمية توفير الرعاية الكاملة لهم، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للرعاية الطبية الدقيقة.

دعم الأسر والعائلات

كما شملت الجولة تفقد نقطة الإسعاف بالقرية، حيث تابع المحافظ جاهزية السيارات والطاقم الإسعافي، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات وتحقيق أعلى معدلات التدخل الفوري في الحالات الطارئة.

وخلال جولته المفاجئة داخل القرية، حرص اللواء أشرف الجندي على التحدث مع عدد من المواطنين والمترددين على الوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوي، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن صوت المواطن هو المرجع الأول في تقييم الأداء، وأن أي ملاحظات يتم رصدها على أرض الواقع ستكون محل متابعة وتنفيذ فوري من الأجهزة التنفيذية.

تحرك عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، مشيرًا إلى أن جولاته الميدانية المفاجئة ستستمر لتشمل مختلف القرى والنجوع بمراكز الغربية كافة، بهدف الاطمئنان على جاهزية الوحدات الطبية وتذليل أي معوقات قد تواجهها على أرض الواقع. وأكد أن الهدف الأساسي هو أن يلمس المواطن بنفسه تحسن الخدمة الصحية، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في هذا الملف الحيوي.

وأضاف محافظ الغربية أن العمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية لا يقتصر على المراكز الرئيسية، بل يمتد إلى أصغر وحدة صحية بالريف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في كل مكان، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللائقة كحق أصيل.