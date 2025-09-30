قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

300 مليون جنيه غرامات.. السجن 10 سنوات لمسئولي وزارة الزراعة ورجال أعمال ومحامين في قضية رشوة

المحكمة
المحكمة
رامي المهدي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في القضية المتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، والرشوة، وتربيح الغير من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة، والمعروفة برشوة الزراعة الجديدة بأحكام متفاوتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.

تفاصيل الأحكام القضائية:

جاء منطوق الحكم على النحو التالي: المتهمة أنور م. (مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة):السجن المشدد 10 سنوات وغرامة: 94 مليونًا و480 ألف جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة، وسعيد ع. (مهندس بإدارة الأملاك): السجن المشدد 10 سنوات، غرامة مماثلة لقيمة ما تربح به، داوود س. (مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية): السجن المشدد 7 سنوات، أحمد ي. (رجل أعمال): السجن المشدد 10 سنوات، رد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، غرامة مساوية للمبلغ المرتجع، شوقي ع.، سمير ح.، ضياء ع.، منى ح. (رجال أعمال ومحامون): السجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، تغريمهم مبالغ مالية متفاوتة بلغت عشرات الملايين، إلزامهم برد نفس المبالغ التي تَرَبَّحوا بها دون وجه حق

ووفقًا للحكم القضائي، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة يتجاوز 300 مليون جنيه، تمثل القيمة المقدرة لما تم الاستيلاء عليه أو تربيح الغير به دون وجه حق من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي جرى تحويل نشاطها إلى نشاط استثماري بشكل غير قانوني.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم قيادات سابقة في مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة، بتهم الرشوة، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، والتربح غير المشروع، وتغيير النشاط الزراعي إلى استثماري بالمخالفة للقانون.

تعود الوقائع إلى الفترة من 2004 حتى 2008، حين قام المتهمون باستغلال مناصبهم لتسهيل إصدار أذونات تخصيص وسداد أراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات وصلت إلى 285 فدانًا، تقع في مناطق طريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم أنور م.، مدير إدارة الأملاك، تلقى مبالغ مالية ووحدات سكنية كرشاوى، من بينها: 50 ألف جنيه مقابل تسهيل تخصيص 170 فدانًا، وعد بوحدة فاخرة بالإسكندرية، 100 ألف جنيه، مبالغ أخرى تراوحت بين 3,800 و80 ألف جنيه، شارك في تلك الوقائع عدد من رجال الأعمال والمحامين الذين سعوا للحصول على قرارات غير قانونية بتغيير نشاط الأراضي، فيما قام المسؤولون الحكوميون بتسهيل تلك الإجراءات مقابل منافع مادية.

أما المتهم الحادي عشر (هارب)، فقد وُجهت إليه تهم المساعدة والاتفاق على الرشاوى، الإخلال بالوظيفة العامة، التواطؤ لتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتغيير نشاط أراضي الدولة لتحقيق منافع غير قانونية للغير.

جنايات القاهرة الاستيلاء على المال العام الرشوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

بطولة رفع الأثقال البارالمبية

9 أكتوبر .. حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بحضور كبار الوزراء

هشام نصر

تصور جديد لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي بنادي الزمالك برئاسة هشام نصر

ويليام ساليبا

رسميا.. آرسنال يفسد خطة ريال مدريد ويمدد عقد ساليبا

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد