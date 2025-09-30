قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
مرض HFMD شائع وغير خطير.. رسالة طمأنة من الصحة لأولياء الأمور
تعالوا اشتروا من بابا .. دعم عاجل للطفل عبدالله وأسرته في سوهاج | صور
بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا
موجود من 20 سنة .. أول تعليق لرئيس صحة النواب على أزمة فيروس HFMD .. خاص
تكنولوجيا وسيارات

أهم محطات في حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة ؟

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة
حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة
إبراهيم القادري

بيوتر بروسوف هو مهندس روسي بارز وهو الذى صمم سيارة "نيفا" (Vaz-2121) الشهيرة، والتي تعرف الآن باسم لادا 4x4، وقدم العديد من المساهات في عالم صناعة السيارات الروسية.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

وبعد أن أكمل دراسته الجامعية، انضم إلى مصنع أوتوفاز كمهندس تصميم، وبعد عامين ترقى ليصبح كبير المصممين في مشروع "نيفا".

وعمل أيضاً كمصمم رئيسي لعدة سيارات أخرى في المصنع، بما في ذلك سيارات مثل أكا فاز 1111، وفاز 2110 سامارا، وفاز 2123، والعديد من سيارات فولغا، قبل أن يعين كبير للمستشارين ونائب لرئيس الموارد البشرية في الشركة. 

وفاة بيوتر بروسوف

توفي بيوتر بروسوف في وقت مبكر من عام 2017، وكان يعمل مهندس روسي، ومن أشهر تصاميمه سيارة نيفا (LADA NIVA) الشهيرة.

مواصفات لادا نيفا

لادا نيفا هي سيارة دفع رباعي روسية أنتجتها شركة أوتوفاز (AvtoVAZ) منذ عام 1977 وتشتهر بمتانتها وقدرتها على السير في الطرق الوعرة.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

تعد سيارة لادا نيفا أول سيارة دفع رباعي تنتج بكميات كبيرة بهيكل متكامل، مما يجعلها سلفًا لسيارات الكروس أوفر الحديثة، وتتميز بتصميمها الصندوقي الخالد، ومحركاتها الموثوقة، وقدرتها على العمل في الظروف القاسية، مما أكسبها شعبية عالمية، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

أبرز سمات لادا نيفا

صممت لادا نيفا أساسًا للقيادة علي الطرق الوعرة، مما يجعلها مناسبة جدًا للبيئات الصعبة، وكانت أول سيارة دفع رباعي تنتج بكميات كبيرة بهيكل أحادي (متكامل)، وهو تصميم لاحقًا تبنته معظم سيارات الكروس أوفر.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

وحافظت لادا نيفا على شكلها الصندوقي المميز لأكثر من أربعة عقود، ويعتبر هذا دليلاً على جاذبيتها المستمرة، وبدأ إنتاجها عام 1977 ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، وتتميز بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بالسيارات المنافسة.

تطورات حديثة لسيارة لادا نيفا

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

في عام 2020 قامت شركة لادا بإعادة تسمية سيارة "شيفروليه نيفا" السابقة باسم "لادا نيفا"، وأطلقت جيل جديد منها باسم "لادا نيفا ترافيل" (Lada Niva Travel)، وتم تسمية الطراز القديم باسم "لادا نيفا ليجيند" (Lada Niva Legend)، وتقدم السيارة الحديثة تحسينات في التصميم والكماليات، مع خيارات للمحركات وأنظمة السلامة من ضمنها، تم تركيب ABS في طرازات معينة. 

بيوتر بروسوف مهندس روسي لادا نيفا LADA NIVA الشهيرة وفاة بيوتر بروسوف مواصفات لادا نيفا

