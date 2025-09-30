أهم محطات في حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة ؟

بيوتر بروسوف هو مهندس روسي بارز وهو الذى صمم سيارة "نيفا" (Vaz-2121) الشهيرة، والتي تعرف الآن باسم لادا 4x4، وقدم العديد من المساهات في عالم صناعة السيارات الروسية.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

وبعد أن أكمل دراسته الجامعية، انضم إلى مصنع أوتوفاز كمهندس تصميم، وبعد عامين ترقى ليصبح كبير المصممين في مشروع "نيفا".

وعمل أيضاً كمصمم رئيسي لعدة سيارات أخرى في المصنع، بما في ذلك سيارات مثل أكا فاز 1111، وفاز 2110 سامارا، وفاز 2123، والعديد من سيارات فولغا، قبل أن يعين كبير للمستشارين ونائب لرئيس الموارد البشرية في الشركة.

وفاة بيوتر بروسوف

توفي بيوتر بروسوف في وقت مبكر من عام 2017، وكان يعمل مهندس روسي، ومن أشهر تصاميمه سيارة نيفا (LADA NIVA) الشهيرة.

مواصفات لادا نيفا

لادا نيفا هي سيارة دفع رباعي روسية أنتجتها شركة أوتوفاز (AvtoVAZ) منذ عام 1977 وتشتهر بمتانتها وقدرتها على السير في الطرق الوعرة.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

تعد سيارة لادا نيفا أول سيارة دفع رباعي تنتج بكميات كبيرة بهيكل متكامل، مما يجعلها سلفًا لسيارات الكروس أوفر الحديثة، وتتميز بتصميمها الصندوقي الخالد، ومحركاتها الموثوقة، وقدرتها على العمل في الظروف القاسية، مما أكسبها شعبية عالمية، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة.

أبرز سمات لادا نيفا

صممت لادا نيفا أساسًا للقيادة علي الطرق الوعرة، مما يجعلها مناسبة جدًا للبيئات الصعبة، وكانت أول سيارة دفع رباعي تنتج بكميات كبيرة بهيكل أحادي (متكامل)، وهو تصميم لاحقًا تبنته معظم سيارات الكروس أوفر.

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

وحافظت لادا نيفا على شكلها الصندوقي المميز لأكثر من أربعة عقود، ويعتبر هذا دليلاً على جاذبيتها المستمرة، وبدأ إنتاجها عام 1977 ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، وتتميز بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بالسيارات المنافسة.

تطورات حديثة لسيارة لادا نيفا

حياه بيوتر بروسوف مصمم لادا نيفا الشهيرة

في عام 2020 قامت شركة لادا بإعادة تسمية سيارة "شيفروليه نيفا" السابقة باسم "لادا نيفا"، وأطلقت جيل جديد منها باسم "لادا نيفا ترافيل" (Lada Niva Travel)، وتم تسمية الطراز القديم باسم "لادا نيفا ليجيند" (Lada Niva Legend)، وتقدم السيارة الحديثة تحسينات في التصميم والكماليات، مع خيارات للمحركات وأنظمة السلامة من ضمنها، تم تركيب ABS في طرازات معينة.