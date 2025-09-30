قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
محافظات

أهالي العياط يستغيثون بمحافظ الجيزة بسبب غياب المواصلات واستغلال السائقين | صور

أهالي وطلاب مركز العياط
أهالي وطلاب مركز العياط
أحمد زهران

يواجه سكان وطلاب مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، أزمة متصاعدة بسبب نقص وسائل المواصلات بين موقف المنيب والعياط، مما أدى إلى استغلال السائقين ورفع أسعار الأجرة بشكل غير مبرر، هذه الأزمة التي تتفاقم يوميا، دفعت الأهالي لإطلاق نداء استغاثة عاجل للمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، للتدخل الفوري.

حيث تتحول رحلة الذهاب والعودة من وإلى العياط إلى كابوس مزمن، وفقا لشهادات الأهالي والطلاب، بسبب الإزدحام الكبير اليومي بموقف المنيب بشكل يومي، خاصة خلال الفترة المسائية، حيث ينتظر المئات من المواطنين لساعات طويلة في محاولة يائسة للعثور على سيارة تقلهم إلى منازلهم.

الأزمة لا تقتصر على موقف المنيب فقط، بل تمتد لتشمل موقف العياط أيضا في ساعات الصباح الباكر، حيث يجد الموظفون والطلاب صعوبة بالغة في إيجاد وسيلة مواصلات للوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم في مواعيدهم المحددة.

ويستغل السائقون النقص الحاد في عدد سيارات الميكروباص لفرض أجرة مرتفعة بشكل يفوق التعريفة الرسمية، يقول الطالب محمد سعد: "بنقف الصبح ساعتين وأكتر عشان نلاقي عربية من العياط للمنيب، واللي بنلاقيه بيوصلنا متأخر، وكمان في الرجوع مفيش عربيات، والسواقين بيستغلوا الوضع وبيغلوا الأجرة وبيقولوا طالعين صحراوي عشان يستغلوا الناس، إحنا كطلبة عندنا محاضرات بدري والموظفين اللي رايحين شغلهم، نعمل إيه؟"

ويؤكد كريم نبيل، أحد سكان مركز العياط، أن السائقين يتعمدون الامتناع عن الركوب لفترة، ثم يوافقون على نقل الركاب بأسعار مبالغ فيها، مستغلين حاجة الناس الماسة للوصول إلى منازلهم بعد يوم طويل من العمل والدراسة، وأشار إلى أن هذا الاستغلال يحدث في ظل غياب تام لموظفي جهاز السرفيس، مما يسمح للسائقين بالتصرف بحرية دون رقابة.

وفي ختام استغاثتهم، طالب الأهالي والطلاب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتدخل السريع لوضع حد لهذه المعاناة، لتوفير عدد كافٍ من سيارات الميكروباص لخدمة الخط، وتكثيف الرقابة على الموقفين لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة، ووضع آلية فعالة لضمان توافر المواصلات في جميع الأوقات.

مدينة العياط محافظة الجيزة محافظ الجيزة موقف المنيب

