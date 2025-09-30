قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المصرية لحقوق الإنسان: الاعتداء على عائلة باكستانية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
هاجر ابراهيم

استنكر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتداء على عائلة باكستانية في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صريح وجسيم لحقوق الإنسان"، مشددًا على أن ما جرى يُعد تجاوزًا غير مبرر من قبل الشرطة البريطانية وتعديًا فاضحًا على القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي التزمت بها بريطانيا.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، إن الواقعة ستظل "نقطة سوداء في وجه العدالة البريطانية"، حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأجانب والمهاجرون واللاجئون في بعض المطارات الأوروبية.

وانتقد شيحة ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في أوروبا، لافتًا إلى أن هناك تمييزًا واضحًا في معاملة اللاجئين القادمين من مناطق مثل سوريا والعراق مقارنةً بأولئك القادمين من أوكرانيا، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، استمرار سياسة الكيل بمكيالين في الغرب.

وفي سياق متصل، أشاد شيحة بالموقف المصري في التعامل مع اللاجئين، مؤكدًا أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ يتمتعون بحقوقهم المدنية الكاملة ويعاملون كضيوف على أراضيها، رغم أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم توثق سوى نحو مليون لاجئ فقط داخل البلاد.

واختتم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحاته بالتنبيه إلى أن تصاعد الخطاب الشعبوي في العديد من الدول الأوروبية أسهم في تغذية العنف والتجاوزات بحق المهاجرين واللاجئين، مطالبًا بضرورة مراجعة السياسات الأوروبية بما يضمن احترام حقوق الإنسان دون تمييز أو انتقائية.

حقوق الإنسان المصرية لحقوق الإنسان عائلة باكستانية المملكة المتحدة الشرطة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي رئيس مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

الصعيد يستقبل مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

محمد رمضان

محمد رمضان يهدي معجبًا سعوديًا دعوة لحفله في نيويورك

نيكول كيدمان وكيث أوربان

تفاصيل انفصال نيكول كيدمان عن كيث أوربان بعد 19 عاما من الزواج

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد