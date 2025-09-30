المصرية لحقوق الإنسان: الاعتداء على عائلة باكستانية انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

استنكر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتداء على عائلة باكستانية في مطار مانشستر بالمملكة المتحدة، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صريح وجسيم لحقوق الإنسان"، مشددًا على أن ما جرى يُعد تجاوزًا غير مبرر من قبل الشرطة البريطانية وتعديًا فاضحًا على القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي التزمت بها بريطانيا.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، إن الواقعة ستظل "نقطة سوداء في وجه العدالة البريطانية"، حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأجانب والمهاجرون واللاجئون في بعض المطارات الأوروبية.

وانتقد شيحة ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في أوروبا، لافتًا إلى أن هناك تمييزًا واضحًا في معاملة اللاجئين القادمين من مناطق مثل سوريا والعراق مقارنةً بأولئك القادمين من أوكرانيا، وهو ما يعكس، بحسب وصفه، استمرار سياسة الكيل بمكيالين في الغرب.

وفي سياق متصل، أشاد شيحة بالموقف المصري في التعامل مع اللاجئين، مؤكدًا أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ يتمتعون بحقوقهم المدنية الكاملة ويعاملون كضيوف على أراضيها، رغم أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم توثق سوى نحو مليون لاجئ فقط داخل البلاد.

واختتم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصريحاته بالتنبيه إلى أن تصاعد الخطاب الشعبوي في العديد من الدول الأوروبية أسهم في تغذية العنف والتجاوزات بحق المهاجرين واللاجئين، مطالبًا بضرورة مراجعة السياسات الأوروبية بما يضمن احترام حقوق الإنسان دون تمييز أو انتقائية.