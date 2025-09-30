الرياضة للجميع.. شعار المشروع القومي للرواد بكفر الشيخ | صور

شارك 40 متدربًا فى فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد وتقدمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يومى السبت و الثلاثاء من كل أسبوع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، على ملعب مركز التنمية الشبابية كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية حريصة على تقديم البرامج الرياضية المتنوعة التي تناسب الأعمار السنية المختلفة مع الإلتزام بإعداد برنامج تدريبي يتناسب وتنوع الفئات العمرية واختلاف قدراتهم.

وأشار إلى البرامج الرياضية الخاصة بالفتاة والمرأة أيضاً وغيرها من المشروعات القومية الرياضية المقدمة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .

ويعكف فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، على إعداد برنامج تدريبى يتناسب مع الفئة العمرية لكبار السن للحفاظ على مرونة العضلات وتقوية عضلة القلب وتحمي من هشاشة العظام، وتنشط الدورة الدموية.

جاء ذلك تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، تنفيذ الدكتور محمود سلطح، والدكتور محمد شاكر، من فريق عمل الإدارة ومدربي المشروع القومي.