محافظ الوادى الجديد: استكمال تنفيذ خطة تطوير الطرق والأحياء الداخلية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مواصلة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بالمراكز، بما يضمن سهولة الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمراكز.

وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أن الأعمال الجارية تشمل التجهيز لرصف مساحة 3 آلاف متر مسطح بحي الصفا بمدينة الخارجة ، ومتابعة رصف حي البري بمسطح "انترلوك" يقارب 25 ألف متر، واستكمال أعمال الرصف بمركز الفرافرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بإجمالي 21 ألف متر، فضلًا عن قرب الانتهاء من رصف مداخل قرية الراشدة بمركز الداخلة، ضمن خطة تطوير المظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة بالقري.