من هو هارلي إيرل أول رئيس قسم تصميم في شركة جنرال موتورز ؟

هارلي إيرل كان يعمل مصمم سيارات، ورائد في مجال التصميم الصناعي الأمريكي، وهو أول رئيس لقسم التصميم في جنرال موتورز، وأسس إيرل نهج جديد في تصميم السيارات يعتمد على الرسم الحر ونماذج الطين.

هارلي إيرل أول رئيس قسم تصميم في شركة جنرال موتورز

يعتبر إيرل هو مؤسس سيارة كورفيت الشهيرة، وقدم السيارة النموذجية " Concept Car " كأداة تسويقية، وساهم في ابتكارات تصميمية من ضمنها، الزعنفة الخلفية والزجاج الأمامي الملتف حول المقصورة، وألهمت رؤيته الصناعية لجماليات السيارة ثورة في تصميم وسائل النقل.

مسيرة هارلي إيرل المهنية

ولد هارلي إيرل في كاليفورنيا، وتعلم فن تصميم هياكل السيارات على يد والده، ولفتت موهبته انتباه ألفريد سلون، رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، الذي عين إيرل في عام 1927 كرئيس لأول قسم تصميم في الشركة.

وابتكر هارلي إيرل مفهوم السيارة النموذجية، وهي سيارة مصممة لأغراض العرض والتسويق، مما ساهم في دفع جنرال موتورز إلى صدارة الابتكار.

مساهمات هارلي إيرل

هارلي إيرل كان له دور كبير في تطوير أساليب الرسم الحر ونماذج الطين كنماذج أولية للتصميم، مما سمح بابتكار أشكال وتصاميم متكاملة، وأدخل تصميم الزعنفة الخلفية للسيارات، بالإضافة إلى تصميم الزجاج الأمامي الملتف حول مقصورة السيارة.

وضع إيرل أساس لفهم العلاقة بين جمال المظهر والمبيعات في صناعة السيارات، وعرف بأنه الأب الروحي لتصميم السيارات الأمريكية، حيث قاد جنرال موتورز نحو الريادة في صناعة السيارات.

وجدير بالذكر ان هارلي إيرل حتى يومنا هذا، يذكر كأحد أعظم مصممي السيارات في التاريخ، وقد تم تكريمه في قاعة مشاهير السيارات عام 1986.

تاريخ شركة جنرال موتورز

جنرال موتورز هي شركة أمريكية عالمية لتصنيع السيارات، وتأسست عام 1908 على يد ويليام دورانت، ومقرها ديترويت، وتم تصميم الشركة من أجل تصنيع وتسوق السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى توفير الخدمات المالية، وتشتهر جنرال موتورز بعلاماتها التجارية مثل شيفروليه، وبيوك، وكاديلاك، وجي إم سي.

تعمل شركة جنرال موتورز في 30 دولة حول العالم وتهدف إلى مستقبل خالٍ من الحوادث والانبعاثات والازدحام المروري من خلال تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.