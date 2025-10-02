قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
برلمان

ترخيص أو توقّف.. كيف أنهى القانون فوضى إدارة المخلفات؟

المخلفات
المخلفات
حسن رضوان

 وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات حدًا فاصلاً بين الممارسة القانونية والانتهاك البيئي، مؤكدًا أنه لا جمع ولا نقل ولا تدوير دون ترخيص رسمي صادر عن الجهاز المختص ووفق اشتراطات صارمة تضمن حماية البيئة والصحة العامة، في مواجهة فوضى تداول ومعالجة المخلفات غير الخطرة،

وينص القانون، في مادته (29)، على حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص، ويُلزم الجهات والأفراد الراغبين بالدخول في هذا القطاع، بالامتثال الكامل لما تفرضه اللائحة التنفيذية من ضوابط وشروط.

 الرقابة لا تتوقف.. والبيئة خط أحمر

كما يمنع القانون التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من الجهاز، مشددًا على أن الجهات المرخصة مطالبة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي ضرر بيئي، بما يؤكد أن القانون لا يكتفي بالتنظيم، بل يُحكِم قبضته الرقابية على التنفيذ.

 غلق الباب أمام الفوضى والتهرب

لا يكتفي القانون بالتصاريح، بل يمنح الجهاز صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، من إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وإنشاء قواعد بيانات، وتحديد النطاقات الجغرافية للخدمة، إلى مراقبة الأداء وتقديم الدعم الفني والتدريب. كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يخص ترخيص المنشآت الصناعية، لتطبيق معايير متكاملة تحكم إدارة المخلفات في مصر.

 نحو منظومة نظيفة وآمنة

القانون يؤسس لبنية تشريعية قوية تحاصر العشوائية، وتشجع في المقابل الابتكار والمبادرات الجديدة، ويمنح أولوية لتقنيات المعالجة الآمنة والتدوير المستدام، ويعزز الشراكات مع الجهات الدولية، واضعًا نصب عينيه رؤية وطنية شاملة لبيئة نظيفة وصحة عامة آمنة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات الممارسة القانونية الانتهاك البيئي الجهاز المختص

