أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن المنطقة ملتهبة وبها تداعيات خطيرة للغاية ومن المهم أن يكون مجلس النواب حاضرا.



وقال علي السيد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية بعدما قرر الرئيس إعادته إلى البرلمان ".



وتابع علي السيد :" الرئيس السيسي مهتم بمنظومة العدالة في مصر وأكد ان الدولة لا تتدخل في سير العمل القضائي ".

وأكمل علي السيد :" قانون الإجراءات الجنائية شديد الأهمية لأنه يمس المواطن بشكل مباشر وبه أكثر من 500 مادة ".



ولفت علي السيد :" سيكون هناك مناقشات في مجلس النواب بعد انعقاده مجددا حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ".