وزير الخارجية اليوناني: وصول 39 سفينة من أسطول مساعدات غزة إلى ميناء أسدود

أعلن وزير الخارجية اليوناني، اليوم، أن 39 سفينة تابعة لأسطول مساعدات غزة قد وصلت بسلام إلى ميناء أسدود، مشيرًا إلى أن جميع الأشخاص على متنها بخير، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

التحرك في إطار الجهود الإنسانية

وأوضح الوزير أن هذه السفن كانت جزءًا من مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال المساعدات لغزة، ضمن تحركات دولية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

دعوات لتسهيل وصول المساعدات

وجددت الخارجية اليونانية تأكيدها على أهمية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المدنيين في غزة، داعية إلى تعاون دولي لتجنب التصعيد وتخفيف الأزمة.