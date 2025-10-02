أشرف زكي عن استقالته: قررت التفرغ لحياتي

حل الفنان أشرف زكي ضيفا على برنامج "ضيفي" من تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

وخلال الحلقة كشف الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن سر استقالته من منصبه.

وقال زكي: قررت أتفرغ لحياتي، لأن ماكنش عندي مساحات من الرفاهية والإجازات، ماروحتش صيفت، آخري في الساحل يوم أو اتنين، عايز أدي لنفسي حقها لأني جيت عليها كتير، عايز أهدى شوية لأن دماغي شغالة على طول.

وكشف المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث، أنه لم يصل إليه أي استقالة رسمية من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن الموافقة المبدئية لمجلس النقابة شرط أساسي قبل إرسال أي استقالة لاتحاد النقابات الفنية.

وقال عمر عبدالعزيز خلال ظهوره مع الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على إنستجرام: “أنا حزين جدًا لفكرة رحيل أشرف زكي عن نقابة المهن التمثيلية، فهو أحد النقباء الذين قدموا الكثير للنقابة، وحتى الآن، لم يتم إرسال أي استقالة إلينا”.

وأضاف: "يجب أولًا أن يوافق مجلس النقابة عليها قبل أن تصل إلى اتحاد النقابات الفنية، وهذا لم يحدث بعد. مجلس التمثيليين رفض الاستقالة بشكل كامل، وهذا من حقه، وأتمنى أن يعيد النظر في قراره".