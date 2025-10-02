«سيبى الدولى لسينما الطفل والأسرة» منصة إبداع وحقوق لذوى الهمم

ينظم مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة، برنامج أساسى لذوى الهمم ضمن فاعليات دورته الأولى المقرر إقامتها في محافظة قنا خلال الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير 2026.

وصرحت د. ميادة سيف، مدير برنامج ذوي الهمم بمهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة، أن الدورة الأولى للمهرجان، ستشهد برامج وندوات متخصصة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم.

وأوضحت أن الفعاليات ستشمل ورشا تثقيفية حول قضاياهم الإنسانية إلى جانب عروض سينمائية تناقش احتياجاتهم و تبرز إسهاماتهم المجتمعية، ومسابقات لاكتشاف المواهب الفنية بين المشاركين، بهدف الدمج وإتاحة الفرص المتساوية.

وأضافت د.ميادة سيف، بصفتها رئيسة مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال العرب للتعاون الاقتصادي، الجهة المنظمة للمهرجان، أن المؤسسة تولي ملف ذوي الهمم أهمية كبيرة منذ سنوات، حيث نظمت ندوات تثقيفية، وورش تعليمية، وفصول محو أمية للأمهات، واحتفت سنويا باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات.

من جانبه أكد د.مصطفى فهمي، مؤسس ورئيس مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة، أن تخصيص برنامج لذوي الهمم يعد خطوة أساسية في توجه المهرجان نحو قضايا الطفل والأسرة بشكل متكامل، خاصة و أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يولى و أجهزة الدولة إهتماما كبيرا لهذا الملف.

و أشار فهمى، أن الدورة الأولى تسعى لفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين فئات المجتمع المتعددة والحوار الإنساني بين التنوع الثقافى المصرى، مع الحرص على جعل المهرجان نموذجا يحتذى به في دعم و مناقشة قضايا الفئات الأكثر احتياجا.