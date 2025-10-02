قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى طلخا.. ويؤكد: توسعات جديدة لرفع كفاءة الخدمة الطبية

همت الحسينى

تفقد  الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، زيارة مسائية إلى مستشفى طلخا المركزي  حيث استقبلتهما الدكتورة  لميس حمدى مدير المستشفى
تفقد خلالها مختلف الأقسام الطبية والعيادات، واطّلع عن قرب على البرنامج الوظيفي للمبنى الجديد الملحق بالمستشفى، والذي يأتي ضمن خطة التوسعات لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ابع وكيل الوزارة الأعمال الجارية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المستشفى، والتي شملت تنظيم الاستقبال والمعامل والصيدلية، وتحديث اللوحات الإرشادية لتوضيح مسار الخدمة من بنك الدم إلى الاستقبال وقسم الكلى والأشعة والتعقيم، بما يضمن سهولة حركة المرضى والمترددين. كما وجّه بسرعة استكمال أعمال تطوير بعض الوصلات الداخلية، وتحديث التجهيزات لضمان تقديم خدمة طبية أكثر كفاءة.

وأوضح الدكتور الجزار أن المبنى الجديد يضم استقبالًا متكاملًا، ومعمل تحاليل مجهزًا، وبنك دم، وقسم أشعة يضم جهازي أشعة عادية بقدرة 500 مللي، مع استبدال الجهاز القديم بجهاز حديث بنفس القدرة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التوسعات هو استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتوفير خدمات نوعية تليق بأبناء مركز طلخا والمناطق المجاورة.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية الأساسية بالمستشفى، حيث تعمل العناية المركزة بطاقة 7 أسرة مدعومة بـ 6 أجهزة تنفس صناعي، إلى جانب قسم العمليات الذي يضم 5 غرف عمليات مجهزة، وقسم الحضانات الذي يضم 23 حضانة منها 20 تعمل بكفاءة، وجارٍ إصلاح ثلاث حضانات، مع توافر 8 أجهزة تنفس صناعي مخصصة لها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المستشفى يحتاج إلى التوسع في بعض الخدمات النوعية، مؤكدًا أن الزيارة السابقة شهدت الاتفاق على إضافة تخصصات جديدة تشمل جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال، وجراحة العظام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

كما شدّد على ضرورة دعم خدمات الغسيل الكلوي لتلبية احتياجات أهالي مدينة طلخا والمناطق القريبة منها، مع ضمان توافق استقبال المستشفى الجديد مع المعايير القياسية المعتمدة لسلامة المرضى وسرعة تقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور الجزار أن المستشفى مقام على مساحة إجمالية تبلغ 2500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الدور الأول بالمبنى الجديد نحو 1500 متر مربع، مخصص للاستقبال والأشعة، موضحًا أن البرنامج الوظيفي الجاري تنفيذه يهدف إلى استغلال المساحات بشكل أفضل بما يحقق خدمة شاملة ومتكاملة.

كما راجع وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الأقسام المختلفة، ووجّه بسرعة استكمال أعمال التنظيم والتطوير، مشيدًا بالدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية، قائلاً إن مساهماته باتت ركيزة أساسية في إحداث نقلة نوعية بالمستشفيات.

الدقهلية طلخا وكيل وزاره معامل

