مجدي إسحق: تدريب بسيط قد يحميك من قرارات الغضب

ناقش الإعلامي أحمد فايق، في حلقة جديدة من برنامجه "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، قضية الضغوط النفسية والعاطفية اليومية وطرق التعامل معها، وذلك في حوار مع الدكتور مجدي إسحق، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني واستشاري الإرشاد النفسي.

وأوضح الدكتور مجدي إسحق أن العاطفة هي الاستجابة الانفعالية للمواقف الحياتية، مشيرا إلى أن علم النفس يصنف المشاعر الإنسانية إلى ستة مشاعر أساسية: الغضب، الفرح، الحزن، الانفعال، الاشمئزاز، والخوف.

وتحدث إسحق عن أهمية تدريب العقل على إطالة الفترة الزمنية بين الانفعال واتخاذ القرار، مشيرًا إلى تمرين بسيط وفعّال يُعرف باسم "تدريب الأسانسير"، يقوم خلاله الشخص بتخيّل نفسه يهبط من الطابق العاشر إلى الأول، ويعدّ تنازليًا من 10 إلى 1، مما يساعد على تهدئة التوتر وكبح قرارات الغضب الفورية.

ولفت أستاذ الطب النفسي إلى أن نوبات الغضب الانفجارية تعد من الاضطرابات النفسية الشائعة، وتصيب نحو 7% من البشر، مؤكدًا أن الخبرات الحياتية والتقدم في العمر يساهمان في تنمية القدرة على التحكم في الانفعالات، وهو ما يُعرف بالحكمة.