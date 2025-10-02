نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر درع الأمة العربية ومحور الاستقرار في المنطقة

قال الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تستعيد مكانتها الطبيعية ودورها المحوري الذي تتطلع إليه الشعوب العربية والعالم بأسره، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر هيبتها ورسّخ مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الشعب الفلسطيني ينظر بتقدير كبير إلى ما تحققه مصر من تطور مستمر في مختلف المجالات، موضحاً أنه لمس هذه التحولات بشكل شخصي خلال دراسته الجامعية العليا في القاهرة، وكذلك عبر مشاركته في اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، حيث كان شاهداً على خطوات ملموسة وضعتها القيادة المصرية لبناء دولة قوية مستقرة.

وتابع أن مصر رغم كل محاولات الاستهداف والتقسيم، نجحت في إحباط المؤامرات التي كانت تستهدفها، بفضل تلاحم الجيش والحكومة والشعب خلف القيادة السياسية، مشدداً على أن هذا التكاتف جعل مصر اليوم من أبرز محاور البناء والتنمية في المنطقة، فضلاً عن دورها الراسخ في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات العربية والدولية، من الإمارات والسعودية وقطر إلى فرنسا ودول أوروبية عدة، وهو ما يعكس حالة الاستقرار والنهضة التي تشهدها البلاد.

وأشاد بمبادرات الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب التي وفرت مساحة للحوار وإعادة الثقة للأجيال الجديدة، مؤكداً أن مصر استطاعت أن تضمّد جراحها وتبني نموذجاً يحتذى به في مواجهة الإرهاب والتنمية في آن واحد.