أبل توضح سبب فشل تفعيل iMessage على iOS 26 وتُقدم الحل

iOS 26
iOS 26
احمد الشريف

واجه مستخدمو أجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل iOS 26 مؤخراً مشكلة بارزة تمثلت في فشل تفعيل تطبيق المراسلة الشهير iMessage على بعض الأجهزة، وظهرت رسائل خطأ متكررة عند محاولة التفعيل، ما أثار موجة من الاستفسارات والدعم الفني على منصات التواصل وموقع الدعم الرسمي للشركة.

تفاصيل العطل التقني

أصدرت أبل بياناً أوضحت فيه أن السبب في تعطل الخدمة يرتبط بمشكل مؤقت في إعدادات الشبكة للنسخة الجديدة من النظام، وأن هذا التعطل أدى إلى عدم تمكن جزء من المستخدمين من استكمال عملية التفعيل كما ينبغي. 

تبيّن أن المشكلة لا تؤثر في جميع الأجهزة بشكل موحد، لكنها متفاعلة أكثر مع أجهزة خضعت لتحديثات سابقة متراكمة أو إعدادات مخصصة للشبكة.

الحلول التي قدمتها الشركة

على خلفية الأزمة، وجهت أبل المستخدمين بتطبيق خطوات أولية لحل الخلل، منها إعادة تشغيل الجهاز وإعادة ضبط إعدادات الشبكة بالكامل، مع التشديد على أهمية التأكد من توفر اتصال إنترنت قوي. 

ونصحت الشركة المستخدمين الذين لم تُحل مشكلتهم بعد بتنزيل التحديث الفرعي القادم الذي سيعالج الأمر من الجذور، مؤكدة اهتمامها المستمر بالحفاظ على تشغيل الخدمات الحيوية بشكل سلس.

أثر الأزمة على ثقة المستخدم

استجاب العديد من المستخدمين سريعاً للإرشادات المؤقتة وحلوا المشكلة بأقل جهد، غير أن البعض تضرر من التوقف المؤقت للخدمة في وقت كانوا يعتمدون فيه على iMessage بشكل يومي للاتصالات العملية والشخصية.

 لذا أعادت الحادثة للأذهان أهمية الصيانة المستمرة للأنظمة ودور الشفافية التي تعتمد عليها أبل في التواصل مع الجمهور عند وقوع الأعطال التقنية.

استجابة المجتمع الرقمي

ساهم ظهور العطل وتقديم الحلول السريعة في تعزيز مكانة قنوات الدعم الفني، وأثبت أهمية توفر آليات تجاوز المشكلات في الأنظمة الرقمية وانتقال الشركات من وضع الأعطال إلى معالجة آنية تبني الثقة مع المتعاملين.

