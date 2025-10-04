قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هلا رشدي: بابا قالي معنديش بنات تلبس الحجاب وتقلعه

هلًا رشدي
هلًا رشدي
ميرنا محمود

كشفت الفنانة هلا رشدي كواليس ارتدائها الحجاب في صغرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و قالت هلا رشدي في مقطع فيديو :و انا عندي ١٦ سنة في أول يوم رمضان قررت ارتداء الحجاب ووالدي قالي انتي عارفة  حجم القرار الي أخذته دة  ،انا معنديش مشكلة تتراجعي عن القرار حالا لكن تلبسيه و تقلعية أنا معنديش بنات تلبس الحجاب و تقلعة ،قولتله تمام يا بابا و اوعدك.

وأضافت هلا رشدي:مينفعش أقلع الحجاب ومينفعش حاجة زي دي تخطر على بالي، لو بصينا على الحرية بشكل مختلف هنلاقي إن هي دي الحرية.. إنك تمنعي نفسك من شهواتك مش العكس، وكل ما حاولتي تظبطي لبسك ده هيسهل خطوة الحجاب.

و كانت قد الفنانة هلا رشدى تفاصيل الفترة الأخيرة التى مرت بها والتى أصيبت فيها بالاكتئاب مؤكدة أن الرضا والدعاء وذكر الله كان أكثر الأمور التى ساهمت فى خروجها من مرض الاكتئاب.

وقالت هلا رشدى فى أحد برامج بودكاست : “جالي اكتئاب في 2019 وروحت لدكتور نفسي وشخصني، والدنيا اسودت في وشي إني معدتش بفرح وعملت حاجات غلط عشان أكون كويسة، وكنت بخبط دماغي في الحيطة وبقول لربنا أنت سايبني ليه خدني عندك، وزوجي لم يتخلّ عني وصبر عليا صبر أيوب وكلمت ربنا وقولت لنفسي أنا هموت ولا إيه إني مش صح ومش قادرة أعبدك ولما بقرأ قرآن بحس بحاجز كبير.. طلعني يا رب من اللي أنا فيه.. وقعدت فترة مش بصلي خالص وكنت بقرأ الورد بس.. ويوم عيد ميلادي الـ 33 قولت لنفسي دا عمر أهل الجنة.. وروحت صليت وقولتله هحاول أكون معاك يا رب قويني”

