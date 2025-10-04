هانى عبدالهادى: إقامة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية حدث تاريخى

كشف هانى محسن عبدالهادى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى عن اخر استعداداته للمشاركه بمنافسات بطولة العالم لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر فى الفترة من 9 إلى. 18 أكتوبر الجاري بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هانى عبدالهادى انه بدأ الاستعداد للبطولة منذ أبريل الماضى، بالتدريبات المكثفة وكذلك المعسكر المغلق بالمركز الاولمبى بالمعادى من السبت للاربعاء من كل أسبوع فى ظل الأهمية الكبرى التى تحظى بها البطولة ، ولتحقيق اكبر عدد من الميداليات خلال المنافسات والظهور بشكل مشرف أمام دول العالم المشاركة فى البطولة.

وأضاف بطل الأثقال أن استضافة بطولة العالم حدث جلل حيث تقام البطولة لأول مرة فى التاريخ داخل قارة أفريقيا ومصر بالتحديد، لذلك سأبذل اكبر قدر من التركيز لتحقيق ميدالية عالمية، خاصة وان الحظ لم يحالفني لتحقيق ميدالية ببارالمبياد باريس بسبب الإصابة التى عانيت منها قبل الدورة البارالمبية بعدة أشهر.

واشار نجم المنتخب انه على أتم استعداد لتعويض ضياع ميدالية بارالمبياد باريس خلال بطولة العالم المقبلة من خلال التدريبات والتركيز لتحقيق الهدف.

وحرص هانى عبد الهادى على توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب رفع الاثقال البارالمبى والمكون من شعبان يحيى، عماد بهجت، هانى محمود، احمد فرغلى بالإضافة إلى الإدارى محمد عوض ، على الجهد المبذول طوال الاشهر الماضية مع اللاعبين لحصد أكبر عدد من الميداليات ورفع علم مصر خفاقا خلال البطولة

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر وحتى 17 من نفس الشهر، فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 71 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.