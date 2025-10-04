جيش الاحتلال يستعد لتسريح آلاف جنود الاحتياط مع تقدم مفاوضات غزة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ استعداداته لتسريح عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، في ظل ما وصفته بـ"تقدم ملموس" في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن معظم الجنود المتوقع تسريحهم يشاركون حاليًا في العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة انسحابًا كاملاً من القطاع في المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي ضمن مراجعة مستمرة للانتشار العسكري، بالتوازي مع تعزيزات في أنظمة الحماية داخل المواقع الإسرائيلية في غزة، تحسبًا لأي محاولات اختطاف قد تستهدف جنودًا في المرحلة المقبلة.

وأكد الجيش في بيان له أنه "في حال تبلور اتفاق واضح لوقف القتال، سيتم تقليص عدد قوات الاحتياط تدريجيًا، مع الإبقاء على قوات نظامية لمواصلة العمليات حسب الحاجة".